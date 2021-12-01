美、日、德、加、澳五國 結束南海軍演

（德國之聲中文網）由日本主辦的ANNUALEX年度聯合軍演今年從11月21日開始至11月30日在菲律賓海舉行。美國、日本、澳大利亞、加拿大及德國5國海軍的35艘軍艦、數十架飛機參與了此次聯合高端戰術演習。根據美國太平洋艦隊新聞稿，演習科目包括通信戰術演練、反潛作戰、空戰演練、海上補給、跨艦甲板飛行演練及海上攔截演習等。

美國第七艦隊司令卡爾．托馬斯（Karl Thomas）中將在美軍航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）上舉行的簡報會上說，「我們正試圖阻止某些顯現出我們或許從未經歷過的新興力量的國家的侵略擴張。」

過去一年中，美國除與日本外，還與多個國家舉行過聯合軍演，包括英國、法國、德國和荷蘭。英國今年向印太地區部署了其價值41.5億美元的新航母伊麗莎白女王號，該航母在9月與兩艘驅逐艦、兩艘潛艇和兩艘直升機一起對日本進行了訪問，還穿越了台灣海峽。

此次ANNUALEX 2021聯合軍演適逢德國勃蘭登堡級護衛艦「巴伐利亞號」（FGS Bayern F-217）訪問亞洲，也是德國海軍20年來首度在印太地區參與軍演。德國海軍司令舍恩巴赫中將（Kay-Achim Schönbach）表示，為了加強對印太地區的承諾，德國海軍計劃定期每兩年向印太地區派遣德國護衛艦及補給艦，以期與印太地區盟友進行更深入的防務合作。

美軍擬加強關島和澳大利亞基地

另據法新社報導，美國國防部最新的一份「全球態勢評估」報告，計劃在改善美軍在關島和澳大利亞的軍事基地以「對抗中國」。總體上，美軍將加強針對中國和俄羅斯的軍事部署和基地，同時在中東地區保持足夠力量，以威懾伊朗和伊斯蘭「聖戰」組織。

《華爾街日報》指出，美軍在關島部署了數千名士兵及一支規模較大的海軍和空軍特遣隊，在澳大利亞則有美國海軍陸戰隊士兵輪換部署。報導引述美國國防官員指出，這兩個基地無疑都在美國「對抗中國」的戰略中具有「關鍵作用」，改善關島和澳大利亞機場將擴大美國在該地區部署部隊的能力。

（法新社、路透社）

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