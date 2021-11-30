牽動美中台 宏都拉斯左翼新總統的困難抉擇

宏都拉斯總統大選，從目前計票已經超過一半的結果來看，分析人士向法新社表示左翼候選人卡斯楚20個百分點的領先優勢是「不可逆轉的」。一旦她勝選的消息得以確認，將成為宏都拉斯歷史上第一位女總統，也將立即面臨無比嚴峻的全方位挑戰。

宏都拉斯私營商會主席胡安卡洛斯席卡非（Juan Carlos Sikaffy）破例在全國選委會公布最終結果前，代表該組織向預期中的總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）與其所屬的自由黨和宏都拉斯全體人民致賀。席卡非推文說：「我們商會重申致力於振興經濟中共同努力，從而創造有尊嚴和包容性的工作就業。」

這顯示了全國990萬人口中高達59%生活在貧困線下的宏都拉斯在歷經2020年11月先後兩個熱帶風暴和新冠肺炎摧殘後，新領導人將面對日益嚴峻的挑戰。傳統親美的私營商會寄望左翼新領導人放棄社會主義政見維持重商路線，不向委內瑞拉式的社會主義傾斜，同時也牽動著新政府在台灣海峽間外交承認的困難抉擇。

老調重談

宏都拉斯是中華民國台灣在中美洲僅有的4個邦交國之一，兩國建交可回溯到80年前二戰時期，而當時中華人民共和國仍未建政。

1997年時任總統李登輝推動投資拉丁美洲「東向政策」和令人詬病的「金援外交」以來，宏都拉斯是否轉向北京已經成為大選前和政權更迭時不分黨派的共同口號，用來換取更多的經濟利益。

宏都拉斯現任總統胡安．奧蘭多．埃爾南德斯首度任內，將駐台大使召回降至代辦級，一度引發斷交警訊。他在川普總統任內承認中華人民共和國的計劃因美國介入而擱置，但今年大選前埃爾南德斯舊事重提，藉取得中國製疫苗表態稱不排除開展與北京互設商務辦事處。台北外交部次長俞大㵢趕往安撫後暫時平息，但變數仍然存在。

「左翼」自由聯盟「LIBRE」共推候選人秀瑪菈．卡斯楚女士選前演說中，透過國際媒體發表當選後將轉與北京建交的聲明，引發台灣與華府高度關切。美國國務院毫不避嫌的在大選投票前一周派出重量級的西半球事物助卿布萊恩．尼科斯（Brian A. Nichols）親訪宏都拉斯，與朝野兩大主要總統候選人會晤，將宏都拉斯只能在中美間擇一的底線攤在台面。

美國依《台灣友邦國際保護及加強倡議法》（TAIPEI Act）介入，北京公開譴責美國「粗暴干涉宏都拉斯內政」，對預期將到手的第4個中美洲台灣邦交國臨陣反悔的憤怒一覽無遺。

秀瑪菈．卡斯楚羅初步勝出，中美洲尼加拉瓜與薩爾瓦多兩個反美鄰國對其擊敗美國支持的候選人表達祝賀。一旦卡斯特羅推翻先前與北京建交的政見改而維持與台灣的外交關系，卡斯特羅與幕後金主委內瑞拉及拉丁美洲其他社會主義陣營國家的關系將面臨考驗。

為何宏都拉斯邦交如此重要？

拋開兩岸外交天秤因宏都拉斯邦交可能造成的暫時性動盪，更重要的是2022年1月28日秀瑪菈．卡斯楚就任新總統時，台灣的蔡英文總統將可在專程前往道賀時循例過境美國，這將是她自2018年7月出席南美唯一建交國巴拉圭總統就職以來，再度踏出台灣進行「過境外交」的唯一良機。

另一位也將在同月就職的尼加拉瓜總統丹尼爾．奧爾特加，由於11月7日連任大選的合法性未受到美國為首的西方陣營與「美洲國家組織」(OAS)承認，蔡英文專程出席機率不大，但也不能完全排除與委內瑞拉、古巴、玻利維亞、伊朗和俄羅斯代表同席的可能性。

台灣一旦穩住宏都拉斯邦交，蔡英文可藉過境美國鞏固並提升台美高層直接聯繫，對民進黨將奮戰的地方選舉有著加分的邊際效用。兩個月後秀瑪菈．卡斯楚就職前，北京加碼爭取這中美洲最貧困國家的努力不會停歇，中美新一輪外交地盤爭奪戰勝負有待觀察。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】