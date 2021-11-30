首個活體機器人能繁殖 清環境助醫療

世界第一個活體機器人Xenobot更進一步，現在可以進行繁殖！由蛙類幹細胞組成的Xenobot於2020年初問世，可表現移動、自我修復等生物體徵。Xenobot現在學會匯集個別的幹細胞，在數量足夠後，便成為下一個Xenobot。專家預測，該機器人能進行環境微粒汙染、精準醫療等工作。

機器人能繁殖

《CNN》第一個活體機器人Xenobot在2020年初問世，它是提取非洲爪蛙的幹細胞組成，小機器人直徑還不到1公分，但實驗證明，它們可以移動、自我修復、並進行合作。

但至今它發展出全新的繁殖方式，至今沒有任何植物或動物有相同的繁殖方式。Xenobot宛如貪吃蛇一樣，蒐集培養皿中的微小的幹細胞，在聚集了數百個以上的幹細胞後，這堆細胞就成為了另一個Xenobot。佛蒙特大學計算機科學和機器人學教授邦加德說，Xenobot運用了「動力學複製」，但從前從未在細胞或者生物體上觀察到這種現象。

但能夠機器人能進行自我複製，也引發不少人的擔憂，一群不為人知的機械大軍正在秘密壯大。但研究人員表示，這些活體機器人在實驗室的掌控之下，而且因為它們的生物性質，很容易進行調整或分解程序，而且也有相關倫理學家在持續性監控。

小機器大任務

《衛報》報導，科學家們預計，活體機器人可能會用來清理海洋中的微塑料污染、定位和消化有毒物質、在體內進行精準醫療或去除動脈壁上的阻礙。

塔夫茨大學艾倫探索中心主任萊文表示，計畫能將它們「規模化」，盼這些活體機器人能夠形成血管、神經或是感覺細胞等組織。他說，目標是為了解生命的「軟體」功能，只要能理解如何建構生物組織的話，就等於擁有了控制生長、細胞形式的鑰匙，先天缺陷、高齡相關疾病與癌症等問題，都可以迎刃而解。

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