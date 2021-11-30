東歐邊境爭議 立陶宛盼歐盟調整戰略

白俄與俄國的軍事力量開始整合，對歐盟虎視眈眈，立陶宛呼籲歐盟要針對兩國造成的潛在騷擾行動做出戰略調整。白俄羅斯總統盧卡申科 29 日則指控立陶宛不人道對待移民，但立陶宛國家邊防局隨即反駁此一說法，歐盟也指責，盧卡申科對利用陷入絕望的移民、對歐盟發動「混合攻擊」。

白俄、立陶宛互相指控

ABC報導，盧卡申科與其高級軍事官員會面時指控，「立陶宛把移民裝進屍袋、丟在兩國邊境上！」聲稱立陶宛當局將移民屍體傾倒在兩國邊界上，且邊防警衛在周末發現了兩名移民的屍體，稱此舉「非常可惡」。

然而，立陶宛回擊白俄羅斯指出，白俄羅斯持續不人道對待移民，甚至毆打致殘、死亡，轉而將相關責任推給立陶宛。歐盟也加入譴責行列，並指出，盧卡申科把絕望的移民當作棋子，發動混合攻擊，企圖誘使他們試圖進入歐盟成員國波蘭和立陶宛，以破壞歐盟的穩定。

立陶宛盼歐盟調整策略

白俄羅斯也再度回應立陶宛與歐盟的指控，否認不人道對待移民，並將移民滯留邊境的責任歸咎於歐盟未能提供移民安全的入境管道。

針對邊境爭議，立陶宛總統瑙塞達指出，北約軍事聯盟應該要調整對白俄羅斯的立場，尤其是在白俄羅斯的軍隊正與俄羅斯武裝部隊互動更加密切的情況下，北約應該 相應地調整其計劃、戰略和戰術，以做好應對的準備，以應對白俄羅斯對歐盟組織的調展與騷擾。

【更多精采內容，詳見 】