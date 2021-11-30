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瑞典首位女首相 放棄結盟要單獨執政

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
瑞典國會終於選出女首相安德森，但未來她將領導少數、單一內閣。（Photo on Wikimedia）
瑞典國會終於選出女首相安德森，但未來她將領導少數、單一內閣。（Photo on Wikimedia）

瑞典終於有歷史首位女首相了！瑞典中左派社會民主黨黨魁安德森原本要與綠黨組聯合內閣未果，在29日決定單獨組閣，並在國會沒有過半數議員否決下，成功當上瑞典歷史上首位女首相。不過她所屬的社民黨在國會349席中僅有100席，因此未來與其他黨派協調將會非常辛苦。

首相位一度不保

根據《英國廣播公司》報導，瑞典國會在29日進行不信任投票，社會民主黨黨魁安德森雖然在國會349席中，取得101票贊成、75票棄權與173票反對，但瑞典法律規定只要沒有過半數反對就可組成內閣，因此安德森驚險以2票之差，成為瑞典歷史上首位女首相。

她將在明年9月大選以前領導社會民主黨的少數內閣。在這次大選中，社民黨取得100席成為第一大黨，原本要與綠黨組聯合內閣，但因為內閣提出的預算案遭到國會否決，國會反而通過由反對派聯合提出的預算案，而綠黨身為聯合內閣成員無法接受此預算，領導兩黨的安德森上任不到7小時隨即辭職。

少數內閣協商難

不過《Politico》提到，5天後經過再次協商，安德森才驚險當選瑞典首相。她上任後表示，希望能與綠黨、左派與中間政黨廣泛協商法案，而非針對各在野黨在乎的議題分散協商，但社民黨在349席國會中僅占100席，因此外界普遍認為，協商過程將會非常艱難。

安德森也宣布，未來施政將聚焦在社會福利、氣候變遷與犯罪問題。由於瑞典的選舉制度是「比例代表制」，政黨提出候選人名單供選民圈選，依其政黨得票率及當選商數來分配席次。優點是得票率低的小黨也可獲得席次；反之，缺點則易造成議會小黨林立，且投票對象是政黨，選民無法罷免當選人。

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瑞典 內閣 綠黨

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