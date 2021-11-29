阿富汗神學士總理打破沉默 欲要回央行海外存款

今年8月美軍撤出阿富汗後，神學士迅速控制全國，當時他們的速度之快曾令世人驚奇。華爾街日報28日報導，3個多月後的現在，人們才越來越清楚，原來地下神學士成員在此過程中扮演了關鍵角色。那批地下成員多年來綿密滲透原政府的各部會、大學、企業、援助組織，正是他們讓許多阿國城市在喀布爾易幟後，像骨牌一樣歸順神學士。 一般人都以為，20年阿富汗戰爭，是一場美國與神學士反抗軍的對抗，而那些反抗軍多半躲在鄉村、留著鬍子、衣衫襤褸；但實際上，最終協助贏得那場戰爭的人，是一大群在城市活動的神學士地下成員。...

2021-11-29 15:45