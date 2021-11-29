阿富汗神學士總理打破沉默 欲要回央行海外存款
（德國之聲中文網）激進的伊斯蘭塔利班（或意譯「神學士」）政府代總理首次公開表態。當地時間上周六（11月27日）晚，阿富汗國家電視台播放了阿洪德對民眾講話錄音。這位教長在講話中提醒民眾應感謝塔利班。
8月中旬，塔利班攻佔了首都喀布爾，並隨著北約軍隊全面撤出，重新全面掌控阿富汗。9月初，塔利班宣布組成以阿洪德為首的過渡政府。塔利班執政以來，數百萬阿富汗人失去主要收入來源。聯合國機構警告這個興都庫什山國面臨人道主義危機。
塔利班欲要回央行海外存款
阿洪德在講話中說，塔利班實現了與外國勢力作戰，直到建立起伊斯蘭政府、穩定國家的諾言。他稱，塔利班執政前，國內出現飢荒、失業和物價上漲，如果收回大部存放在美國的阿富汗央行約 90 億美元資金，就能解決當前的經濟危機。
國際社會要求塔利班政府必須具有廣泛代表性，尊重保障包括女權在內的人權。阿洪德在講話中強調，政府向每個人開放，並尊重女權。不過，現政府閣員中， 90% 以上來自單一一族，且無女性。
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