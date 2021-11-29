中非合作論壇：穩健發展或「夢醒時分」？

（德國之聲中文網）在美中競爭的框架下，非洲的戰略重要性逐漸上升。11月29日至30日，中非合作論壇第八屆部長級會議在塞內加爾首都達喀爾召開，論壇主題為「深化中非伙伴合作，促進可持續發展，構建新時代中非命運共同體」，中國國家主席習近平也將以視頻方式參與開幕式並發表講話。

在這場三年一度的論壇前夕，美國國務卿布林肯也曾在本月中旬訪問塞內加爾、肯亞及奈及利亞三個非洲國家，討論貿易、安全、新冠肺炎、氣候變遷等議題，加深了中美在非洲角力的意味。在布林肯離開後，中國國務院除了旋即發布《新時代的中非合作》白皮書外，中國外交部也宣布，外交部長王毅將親赴塞內加爾出席論壇部長級會議。

在與塞內加爾外長薩爾（Aïssata Tall Sall）的共同記者會上，王毅表示：「本屆論壇將為非洲實現抗擊疫情和經濟復甦的『雙勝利』作出新的貢獻，在中非關係史上樹立新的裡程碑。」

王毅又說：「今年前10個月，中非貿易額逆勢突破2000億美元大關，全年有望實現歷史新高，中國將連續13年蟬聯非洲最大貿易伙伴國。中非合作每一天的進展都在為中非友好開辟新境界，為中非發展創造新機遇。」

總部位於剛果（布）的Africa News報道，中非合作在過去幾年內取得了強而有力的進展，2019年雙方貿易額達1920億美元，而2018年為1850億美元，而中國一直透過中非合作論壇向非洲承諾財政和其他援助。在上一屆北京召開的中非合作論壇上，習近平承諾要提供600億美元的贈款和貸款。

中非之間透過「一帶一路」倡議帶動了許多基礎建設的發展。法國《世界報》報道，自2002到2020年間，中非貿易交流增加20倍，從100億美元增加到2000億美元，使中國順利取代美國，成為非洲第一大貿易伙伴；同時間，北京也在非洲全面展開基礎建設，平均每三個中國在海外的建設項目中，就有一個位在非洲。

不過，法國國家科學研究中心漢學家佩羅（Thierry Pairault）則對中非合作的未來抱有疑慮。他認為，目前在達喀爾舉辦的這場中非合作論壇，將會是中非多年合作的「夢醒時分」。

非洲局勢複雜化成挑戰

根據美國約翰霍普金斯大學中國非洲研究中心（China Africa Research Initiative） 估計，從2000至2019年間，中國金融機構與非洲共簽署1141個債務協議，債務金額達1530億美元，使中國成為非洲最大的債權國。《世界報》報道，這樣龐大的債務龐大加上中資企業對於勞工權利及安全等問題的不重視，已逐漸加大了非洲國家的不滿。

「他們發現，中國提供的大量資金，最終往往使非洲國家付出相當昂貴的利率代價，」佩羅說，「這些債務的償還期限通常很短，難以帶給非洲足夠的經濟刺激和發展。」

《世界報》報道，雖然非洲民眾對中國的滿意水平仍舊比較高，卻已出現停滯甚至倒退的現象。根據美國皮尤中心在2013年至2019年間的調查，南非對中國的滿意程度從48%減至46%，肯尼亞從78%減至58%，尼日利亞從76%減至70%。

《世界報》報道，中國現在在非洲面臨的局面比20年前複雜得多。過去，雙方的關係僅僅是高層官員之間的事務，但現在中國必須面對一個日益苛求的非洲民間社會。

與此同時，非洲領袖也不得不面對越來越多的針對不透明合同、債務陷阱、以及非洲產品進入中國市場受到限制的質疑。而對中方來說，如何精准應對非洲的變化來調整策略，也將是一大關鍵。

塞國外長：望中國協助打擊區域恐怖主義

《世界報》報道，外界預期，此次中非合作論壇上，中國政府可能不會再大手筆金援非洲國家的鐵路、公路、水庫等大型基建項目，可能改強調「疫苗外交」，並在氣候等議題上加深合作。

舉例來說，中國外交部非洲司司長吳鵬26日就曾在一場記者會上表示，中國已向非洲國家捐了近2億劑的疫苗協助非洲人民抗疫；與此同時，本次達喀爾會議後預計通過的四份文件中，也包含了一份名為《中非應對氣候變化合作宣言》的文件。

此外，隨著中國開啟更多與非洲之間的合作領域，非洲國家也對中國抱有更多的期望。法新社報道，塞內加爾外長薩爾28日就表示，她希望中國能在達喀爾會議上，為沖突不斷的薩赫勒地區提供更多安全上的支持。

薩赫勒位於西非的撒哈拉沙漠以南一帶，伊斯蘭武裝分子已在這個沙漠地帶活躍多年，盡管此處部署了法國軍隊和聯合國維和人員，伊斯蘭激進主義仍舊是一大威脅。而薩爾在會見王毅之後對記者表示，她希望中國在這個深受恐怖主義影響的地區成為一個「強有力的聲音」。

「鑑於中國的影響力，我們希望中國的發聲能夠成為支持塞內加爾和受薩勒赫地區安全缺失問題所影響的所有國家，使我們的部隊能夠有更多的法律手段，來打擊恐怖主義分子和民族統一主義，」薩爾說。

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