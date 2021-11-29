移民偷渡死傷嚴重 法與英互控責任

為了偷渡移民問題，英、法兩國關係再陷僵局！由於近日發生移民從法國偷渡到英國卻大量溺斃的悲劇，讓法國內政部28日不滿表示，英國要與法國一同合作解決這個問題。悲劇在24日發生時，英國首相強森認為法國移民控管不利，但法國總統馬克宏反批英國寬鬆的勞工市場，才是大量非法移工偷渡的主因。

互推責任、取消峰會

根據《英國廣播公司》報導，法國內政部長達爾馬寧28日針對近日在英吉利海峽發生移民集體溺斃的事情，要求英國也要對此負責，兩國才能夠一起解決移民偷渡層出不窮的問題。24日移民溺斃的意外造成至少27人死亡，是近年來從法國偷渡到英國最嚴重的意外。

《半島電視台》但在意外發生後，英國首相將寫給法國總統馬克宏的信公開，要求他要加強法國邊境管制，但馬克宏不滿表示，是因為英國的勞工市場太寬鬆，光是現在英國境內就有120萬非法移工，他呼籲英國要檢討。兩國元首甚至將原本兩人要見面的高峰會取消，關係盪到了低谷。

後來是由德國、法國、荷蘭、比利時與歐盟在法國加萊會面，討論從歐洲偷渡到英國的移民問題。24日發生的意外中，死亡的移民多數是伊拉克的庫德族人，達爾馬寧受訪時強調，法國還是希望與英國合作，但英國也要設法降低經濟上的誘因，從根本解決偷渡問題。

難民危機困擾全歐

移民問題在2010年阿拉伯之春後，就持續困擾歐洲。有從地中海偷渡到義大利的北非移民，歷經敘利亞內戰與ISIS、庫德族紛爭的中東移民，近來阿富汗遭塔利班奪回後，有大量阿富汗難民也試圖進入歐洲。

目前希臘、土耳其、烏克蘭、白俄羅斯、波蘭等國的邊境都有大量難民聚集。

德國曾收容部分移民，但後來引發國內極右派不滿，歐洲許多極右翼政黨也藉此崛起，導致歐洲各國不願收容移民，加上周圍的土耳其、黎巴嫩、約旦都已無法負荷，中東移民危機持續困擾著歐洲國家。

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