菲律賓2022大選：聚焦南海爭議、美中角力中心？

（德國之聲中文網）菲律賓與中國的關系最近因南海爭端愈趨緊張，雙方聚焦在南海「仁愛礁」的主權上。菲律賓國防部長上周拒絕中國提出「拖走在仁愛礁擱淺軍艦」的要求，並稱從未有過承諾。

中國外交部則回應稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，要求菲律賓信守承諾，拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦。

名為「馬德雷山號」（Sierra Madre）的軍艦為是二戰期間為美國海軍所建，1999年起菲律賓刻意將船艦擱淺在仁愛礁周邊，作為主權象徵。位於南海的仁愛礁的主權一直存在爭議。

在這之前，中國海岸警衛隊的船11月中，攔截了菲律賓補給船並發射水炮。雖然過程無人受傷，但導致補給船無法運送物資給駐守仁愛礁的菲國軍人。

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菲律賓總統候選人、現任參議員班斐洛·拉克森（Panfilo Lacson）在爭端發生後幾天，登上與中國有主權爭議的中業島，途中除了收到中國海軍的警告，手機還接到「歡迎來到中國」的短信。他此行目的是要宣示主權，在島上插上了菲律賓國旗。

選舉中的「南海議題」

「南海議題」是上屆菲律賓大選中的焦點之一。杜特爾特2016年競選期間，揚言要騎水上摩托車到與北京有軍事沖突的黃岩島並在島上插旗，但隨著菲中關系改善，杜特爾特隔年改口稱無需冒險登島。過去幾年執政期間，杜特爾特在南海主權上不夠強硬的態度飽受反對黨批評。

明年菲律賓總統選舉的候選人大致底定，「南海議題」再度受到關注，目前幾乎所有候選人都已經對南海主權爭議表明立場。

剛登上中業島的總統候選人拉克森在被中國海警警告後，在推特指中國海軍無權驅逐他們的飛機。另一名候選人、菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）則曾表示，在與中國成為「朋友」的同時，希望能保護菲律賓在南海的主權。

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同樣將角逐大選的馬尼拉市長伊斯科·莫雷諾（Isko Moreno）則說，將利用海牙仲裁機構對南海爭端的裁決，作為與中國談判的籌碼。杜特爾特的親信克裡斯多福．吳（Christopher Bong Go）也已登記參選，雖未明確對「南海議題」表態，但外界認為其立場將會與杜特爾特一致。

至於目前民調最高的小費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos, Jr.）在南海爭議上認同杜特爾特的作法，不應與中國發生沖突，稱「菲律賓無法承受與這個亞洲巨人開戰」。現任副總統羅貝多（Leni Robredo）也將參選下屆大選，她表示若中國不承認海牙仲裁則無法談，但在貿易、投資合作上持開放態度。

今年6月一份民調顯示，大約47%的菲律賓人認為政府在維護國家在南海主權方面做得不夠。「南海議題」與菲中關系常是菲律賓政壇及媒體討論焦點，選前更是明顯。菲律賓前海軍副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）引述一份民調指出，對菲律賓人而言，南海議題的重要性排在第四，僅次於疫情丶經濟和貪腐。

內政優先於外交

菲律賓馬尼拉智庫「亞太進步之路基金會」（Asia Pacific Pathways to Progress）研究員瑞傑龍（Aaron Jed Rabena）向德國之聲指出，面對中國及南海爭端的態度，將決定一名總統候選人的愛國程度，以及會大多大程度上願意為菲律賓的主權站出來。

但他強調，南海問題的嚴重度也取決於該區域的情勢，如果南海局勢在競選期間升溫，那就會在選戰中扮演重要角色，不過在這之前，當然「會有更緊迫的(菲律賓)國內問題」。

長期研究菲律賓選舉的菲律賓大學政治學系助理教授安天浩（Enrico Gloria）認為 ，比起南海爭議等外交政策，菲律賓人更重視選候選人的人格特質以及對於個人的期待。

他向德國之聲說：「候選人捍衛主權的行為或立場，可以增加自身名氣，但不見得能反映在支持度上。」他並說，雖然南海爭端及對中國的態度是個選舉議題之一，在總統候選人的辯論上也會是個題目，但並非影響選情的重要因素。

安天浩舉例，參選人羅貝多反中立場鮮明，捍衛南海主權態度強硬，但民調支持度仍落後於小馬科斯。根據菲律賓社會氣象站（SWS）11月中的民調顯示，小馬科斯的支持率47%，其遙遙領先反對陣營領袖羅貝多的18%，接著才是馬尼拉市長莫雷諾13%。

杜特爾特對中國態度轉強？

正因南海爭議態度並非動搖選情關鍵，安天浩認為，最近杜特爾特在南海議題上的對中國態度轉為強硬與選舉應該無關，比較像是在結束任期前要展現成果。

最近，杜特爾特在一場習近平參與的峰會上表示，他對近期菲中在南海的爭端感到「厭惡」。安天浩向德國之聲指出：「杜特爾特剩下幾個月就要下台了，他想讓菲律賓人看到他做了哪些事情，這也是他對選民的承諾。」

不過，菲律賓研究員瑞傑龍則稱，這的確有可能是為了選舉才改變態度，但這也是基於公眾壓力，畢竟杜特爾特過去也曾對中國發表過類似的聲明，因此必須繼續觀察。

美中角力中心？

明年五月將舉行的菲國大選，攸關馬尼拉未來是否繼續與北京繼續友好，又或是回到杜特爾特上任前的菲美的緊密關系。

安天浩指出，「中國議題」在杜特爾特上任後與中國建立友好關系才開始成為焦點。他認為，目前呼聲最高的小馬科斯對中國的態度，可能和杜特爾特差不多，也就是和中國保持友好關系，這是因為「中國仍能為菲律賓帶來一些經濟利益，這也代表捍衛南海主權上較弱的態度」。

但他表示，小馬科斯的外交政策可能和杜特爾特些微不同，像是與菲律賓與美國的關系就不會太差。他說：「小馬科斯不會像杜特爾特那樣，威脅要廢除「軍隊互訪協定」（VFA），因為大部分的菲律賓人仍是比較喜歡美國。」

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香港媒體《南華早報》日前曾引述菲律賓分析人士認指出，中國希望小馬科斯擔任下任菲律賓總統，因為他的父親斐迪南·馬可仕（Ferdinand Marcos ）在46年前與中國建交。瑞傑龍向德國之聲表示，他同意這樣的看法，並說：「這可能是真的，因為馬科斯家族也一直與中國人非常友好。」

不過他也強調，當年也是小馬科斯的父親要求菲律賓在南沙群島的的主權要合法化，並在該島上部署菲律賓軍隊。馬可仕執政期間，佔領南沙群島多個島嶼並設立「卡拉延市」，但一直不被中國及越南所承認。

中國大使館10月19日邀請小馬科斯作為「榮譽嘉賓」，參加一場「中菲高層交往照片牆」揭幕儀式，牆上掛有他父親的照片。小馬科斯和中國駐菲大使黃溪連各自坐在其國旗下，宛如正式的外交會議，顯示中國與小馬科的關系密切。

「仍以菲律賓國家利益為主」

瑞傑龍指出，「對自己友好的候選人當選，符合每個大國的國家利益，但更重要的是，選舉將由菲律賓人民的意志來決定，這將首先考慮到菲律賓的國家利益。」

菲律賓前海軍副司令裘德·王向德國之聲指出，競選活動要在明年年初才正式開始，目前說誰會贏得明年的選舉為時過早。不過他說：「美中競爭將會影響所有總統候選人各自的外交政策，以及公共討論。」

菲律賓專欄作家奧斯汀·王（Austin Ong）則認為，菲國大選並非美中角力的中心，「特別是習近平與拜登團隊已直接溝通」。他強調，比起中美博弈，菲律賓大選的重要性更關乎當地的復蘇和發展，特別是面對東盟鄰國也在加速發展，挑戰之大。

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