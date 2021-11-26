亞歐會議:歐洲中國皆強調國際合作

（德國之聲中文網）為期兩天的亞歐首腦峰會11月26日落下了帷幕。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在會議閉幕後對外界表示，與會領導人共同呼籲加強合作，認為開放、多邊主義、基於規則的國際秩序有助於疫情後的經濟復蘇。

馮德萊恩還說，各國應當在防疫、氣候等議題上加強合作。她指出，歐盟已經向亞太國家出口了5.5億劑新冠疫苗，今後還將繼續出口。而在基礎設施建設領域，歐盟方面則強調綠色轉型。“我們必須將氣候保護的雄心轉化為實際行動。”

亞歐會議總共囊括了51個國家，代表了全球60%的人口、55%的國際貿易量、國際經濟總量的65%。成員國包括歐盟27國以及挪威、瑞士、英國、土耳其、俄羅斯等。亞洲方面則有中國、日本、韓國、印度、巴基斯坦、東盟10國等。此外，大洋洲的澳大利亞、新西蘭也被納入其中。但是通過政變上台的緬甸軍政府今年沒有派代表與會，軍政府在被要求派遣一名非政界人員與會後，宣布不參加今年峰會。

今年的峰會主辦國是柬埔寨，但由於疫情因素，絕大多數領導人都通過視訊連線的方式與會。

中國總理李克強在峰會上說，當前各國政府的優先要務是保護人民健康安全，因此“各國要弘揚科學精神，遵循科學規律，加強疫苗和藥物研發、生產和技術轉移等合作。共同完善全球公共衛生治理體系，推動國際公共衛生合作。”與馮德萊恩一樣，李克強也強調“努力實現謀發展與綠色低碳轉型相互促進”，呼籲各國“加快經濟結構調整，推動綠色低碳轉型”。他承認，“中國要在現代化進程中實現低碳發展、綠色轉型，需要付出艱苦卓絕的努力。”中國總理還強調“互聯互通是亞歐合作的重點和亮點”，而“堅持互利共贏是促進亞歐互聯互通的重要保證”，並且同樣提到了“各國應維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則”。

韓國呼籲簽署半島終戰宣言

韓國總理金富謙在會議上則提到了半島局勢。他呼籲各國應當支持半島終戰宣言。1953年朝鮮半島停火後，至今沒有簽署正式的和平協議或者終戰宣言；因此若嚴格按照國際法，半島仍處於戰爭狀態。

金富謙說，終戰宣言不僅具有象征性意義，而且將成為韓朝超越終戰朝著恢復互信、建立和平體制邁出的第一步；正式發表終戰宣言將成為打破當前韓半島僵局、重啟對話的催化劑。韓方堅信對話和外交才是解決韓半島問題的唯一途徑，並呼籲亞歐會議成員國領導人積極為此發聲，促使朝鮮盡早重返對話談判桌，從而開辟韓半島和平之路。

朝鮮方面尚未對金富謙的呼籲做出回應，該國也並沒有加入亞歐會議。

(德新社、新華社、韓聯社)

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