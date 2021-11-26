IKEA在東京當房東 微型公寓月租不到1美元
瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）將在日本當房東，出租微型公寓。這間房已附全套家具，而且在寸土寸金的東京，月租金竟然不到1美元。
CNN Business報導，根據IKEA公布的資訊，這間小套房位於新宿區、面積為10平方公尺（約3坪），月租金僅99日圓（0.86美元，台幣不到25元）。但如此「夢幻」的公寓僅此一間，且只能租到2023年1月中。
這間小套房備有IKEA的家具和配件，IKEA在下月3日前接受房客申請，房客需年滿20歲。
這間套房的租約到2023年1月15日為止，租客須自行支付水電費。儘管3坪大的空間算不上寬敞，但IKEA說，已盡可能發揮現有空間的最大效益。
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