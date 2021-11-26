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德國「紅綠燈政府」將反中親台？「閃黃燈」最可能

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
德國準總理蕭茲。 (路透)
德國準總理蕭茲。 (路透)

德國確定將是「紅綠燈政府」！12月中，由社民黨、綠黨與自民黨三黨組閣的新聯合政府將提早接班梅克爾，擔下統治德國與引領歐盟大任。這個暱稱為「紅綠燈聯盟」的新政府，是否將跟進捷克、立陶宛「反中親台」浪潮？

德國在今年9月經歷大選後，由於三大黨得票數接近，早已預期在選後將出現三黨聯合政府。由於組閣談判比想像中順利，已確定將提早在12月中，就接班梅克爾成為統治德國的新政府。

24日，準總理蕭茲（Olaf Scholz），還在梅克爾主持的最後一次內閣會上贈鮮花歡送，預示了接班腳步已近。

梅克爾將是二戰後第二久的德國總理

蕭茲如果順利在12月中旬接下梅克爾的棒子，那麼在位16年的梅克爾將成為德國二戰後任期第二久的總理，只比1982－1998年執政的前總理柯爾少幾天，柯爾共在位5870天。

同時，由於聯合執政的社民、自民與綠黨，黨徽色分別是交通號誌的紅、黃、綠，因此被德國民眾暱稱為「紅綠燈聯盟」。

這個新政府，最令台灣人好奇的是，到底會延續梅克爾的親中牌，還是加入捷克、立陶宛的「反中親台」陣線？從幾點線索來看，新政府面對中國人權議題上，會比以往強硬。經貿部分則是閃黃燈、緩步慢行。

德國新總理會對中國更犀利？

首先，這次大選得票最多的社民黨，其秘書長拉斯．柯林貝爾（Lars Klingbeil）也同時是社民黨準總理蕭茲的盟友，他日前便直指蕭茲作風務實，又習慣追隨梅克爾前朝作風，不至於在一夕間就變成鷹派和美國靠攏。

不過，由於三黨聯合執政下，即便社民黨得票最多，也得和其他兩黨妥協。而三黨中的綠黨，對於北京政府諸多議題早已不滿，一直鼓吹未來德國對中國採取強硬立場。這些影響，已充分顯現在三黨在24日公布的聯盟協議內容上。

該協議內容指出：「未來我們（三黨聯合政府），會在人權考量上和中國進行合作，同時在歐盟一個中國政策的基礎上，仍會支持台灣參與國際組織；並會明確處理中國的人權侵犯問題，特別是新疆；另外希望香港恢復一國兩制。」

據《南華早報》採訪中國議題專家諾亞．巴金（Noah Barkin）分析指出，這應該是德國歷任政黨聯合協議內容中，批判中國政府用詞最犀利的一次。

而當地政界人士則認為，縱然協議出自三黨領袖撰寫，由於蕭茲不像梅克爾當年有獨大影響力，多少得妥協。像是中國人權議題，就算他本人不一定認同，至少會尊重他黨聲音。

然而，中國仍是德國目前最大經貿伙伴，若不努力親中，是否會讓當地商界擔憂？

尤其是曾任財政部長的準總理蕭茲，作風一向重商。他也正是因疫情時大舉紓困振興經濟，獲得企業界好評，奠定了這次選舉獲勝基礎。蕭茲會逆風不聽企業界的聲音？

事實上，德國政界與商界對於全球供應鏈與半導體產業的看法，在這次疫情來襲後已轉變：不再覺得一味將廠房外移中國是好事；最近德國政府更已和台積電初步洽談在境內新蓋晶圓廠事宜，以讓汽車業解除晶片荒。

AI、衛星技術怕中資入侵，投資管制變嚴

除此之外，在梅克爾時期，許多德國企業發現，中國長期透過併購甚或商業間諜，來竊取當地關鍵技術，開始驚覺需加以防範。

這也讓德國政府於今年5月，修正了以往一向自由的外資投資政策，增列包括AI、衛星、自動駕駛等20項關鍵技術的限制。未來，只要這類技術有外資想入股超過20%，皆須向政府申報。

這些梅克爾還在任就確立的新布局，都已與當地商界取得共識，也正讓德國與中國經貿上合作比以往審慎得多。

不過，據《彭博》報導，大多數德國企業界人士，仍不希望中國的生意一夕消失。蕭茲引領的新聯合政府，倒不至於會大喊反中。未來針對中國相關經貿合作，先減速慢行再說，才最可能是德國新政府的作風。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

德國 梅克爾 蕭茲 社民黨 人權

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