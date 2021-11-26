真子公主現身紐約街頭 穿牛仔褲與老公閒逛「享受自由空氣」

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聯合新聞網 / 綜合報導
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。圖／路透社
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。圖／路透社

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子，上個月正式和大學同學小室圭登記結婚，依法脫離皇室成為平民，婚後從夫姓改名為「小室真子」。小室夫婦隨後移居美國，真子近日被媒體捕捉到在紐約街頭一身輕裝，與丈夫愉快逛街的模樣。

根據日本媒體「NEWポストセブン」報導，小室夫妻在11月14日移居美國，新居位於曼哈頓稍微偏西部的「地獄廚房（Hell's Kitchen）」地區。此處算是紐約相當高級的住宅區，即使是單人房，月租金也高達40萬日幣（約相當於新台幣9.66萬元），而更高昂的物件更是所在多有。

從照片中可以看到，卸下皇室身份的小室真子，不再像過去公開場合一樣，都穿著一身正裝，而是身披毛絨外套、腳穿牛仔褲，比起之前緊繃的樣子變得輕鬆許多。和她一起逛街的小室圭同樣一身輕裝，周圍也不像過去皇室時期，身邊總是有著大批隨扈跟著。兩人逛街途中有說有笑，顯得非常愜意，可說是真子來到美國之後，「終於開始了能夠享受自由空氣的新生活」。

報導指出，小室圭日前沒有通過美國紐約的律師測驗，因此先在一家事務所擔任助理，年收大約落在600萬日幣（約相當於新台幣144萬元）左右，預計明年二月將再度挑戰。如何維持住紐約繁華區的高額開銷，或許將是兩人未來的課題。

真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約。圖／美聯社
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約。圖／美聯社

日本皇室 小室圭 真子公主

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