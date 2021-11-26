真子公主現身紐約街頭 穿牛仔褲與老公閒逛「享受自由空氣」

大陸近期有兩例引發輿論沸騰的「狗咬人」事件，一起發生在河南安陽，一起發生在武漢，原本是看似一般的民眾糾紛，但是在大陸特殊環境下，有因此需要上電視節目爆料才能找回公道，還衍生官官相護的老戲碼事件，養狗不規範，「和諧社會」不和諧。

2021-11-26 07:10