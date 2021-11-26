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能源危機帶動化石燃料需求 歐洲碳權期貨漲至歷史新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
汙染代價越來越高。碳權期貨價格漲至每公噸75歐元的歷史新高。圖／擷自彭博
汙染代價越來越高。碳權期貨價格漲至每公噸75歐元的歷史新高。圖／擷自彭博

歐洲碳權期貨周四再創新高，正值碳排放權即將限縮之際，歐陸能源危機帶動化石燃料的需求。

洲際交易所（ICE）在阿姆斯特丹Endex交易所的碳權期貨周四最高上漲2.9%至歷史新高每公噸75.05歐元（84美元）。這個碳排除權期貨價格今年以來上漲已逾一倍。

Clear Blue Markets董事總經理 Nicolas Girod 說：「我認為沒有什麼能阻擋這市場繼續上漲。誰會賣呢？看起來賣出方很少。」

碳權今年持續上揚，受到歐盟這十年來比預期更快的減排計畫所推動 。為讓減排早日實現，為讓汙染在財務上失去誘因，碳排放的成本勢必更加高昂。

短期而言，碳權受能源市場的激勵。因天然氣價格上漲，讓燃燒高汙染的媒較有利可圖，由此帶動碳排除權的需求。歐洲今年風力發電低於平均水準，也增加對化石燃料發電的依賴。

12月也提供額外的需求。今年最後一次碳權標售是在12月20日，接下來要等到1月才會有新的供給。

本周，碳權期貨再漲，因為德國周三宣布考慮未來幾年訂定排碳業者的底價。

碳排放 化石 歐盟

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