誰辜負誰？黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆、小王離奇身亡
英國黛安娜王妃與王儲查理離婚後車禍身亡，一般印象都是查理先去找初戀卡蜜拉（Camilla Parker Bowles），黛妃隨後才出軌，導致勞燕分飛。但是曾任黛妃隨扈的彼得斯（Allan Peters）在美國有線電視新聞網的新紀錄片中卻爆料，先不倫的人是黛妃，查理知道被戴綠帽後才和卡蜜拉舊情復燃。
彼得斯點名同為黛妃隨扈的曼納基（Barry Mannakee）在一次釣魚之旅後成為黛妃出軌的對象，時間在1985年。查理知道自己被妻子戴綠帽後，1986年與卡蜜拉舊情復燃。彼得斯的說法跟1994年出版的查理傳記作者Jonathan Dimbleby敘述的差不多。
曼納基1986年被調離黛妃身邊，轉去外交部服務。1年後，因車禍身亡，才39歲。
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