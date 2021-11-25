索羅門群島爆激烈抗爭 為何兩岸議題成導火線？

法新社報導，南太平洋島國索羅門群島於周三（11月24日）爆發大型抗爭活動後，局勢急速升溫。當局政府已於24日實施宵禁，而澳大利亞也宣布將派維和部隊協助控制局勢。這次抗議行動的導火線之一，與該國政府2019年與中國建交的決定有關。

索國首都荷尼阿拉警方發言人表示，目前已向抗議群眾發射了催淚瓦斯，而抗議人士不僅試圖衝進國會大廈，也隨之燒毀了警察局和國會附近的一間小屋。當地居民格瓦（Jeremy Gwao）向法新社說，許多人因為事前並不知道會有抗議活動而感到震驚。

「街上有成百上千的人，他們的主要目的是要讓總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，」格瓦說。

澳大利亞媒體ABC報導，抗爭群眾絕大多數來自於索羅門群島最大省份馬萊塔（Malaita）省。馬萊塔省近年來與索羅門群島中央政府間的關係趨於緊張，主要原因在於索羅門群島於2019年宣布與中國建交、並與台灣斷交後，與台灣保有密切聯繫的馬萊塔省政府拒絕承認中國。

當地媒體索羅門群島先驅報24日報導，抗議者在荷尼阿拉的中國城搶劫和破壞商店，並向中國大使館方向游行。當地中國大使館也已發佈聲明，要求所方採取一切必要措施，加強對中國企業和人員保護，維護中國企業和公民的安全和合法權益，並警告中國公民減少不必要的外出。

索國捲入兩岸政治風暴

馬萊塔省省長、反對黨的蘇伊達尼（Daniel Suidani）長期以來始終對中央政府與台灣斷交的決策感到不滿。南太平洋地緣政治研究員卡瓦諾（Ed Cavanough）向ABC表示，該省與台灣之間至今仍存在某種形式的聯繫。

卡瓦諾說，在新冠疫情期間，台灣單獨向馬萊塔省提供了個人防護設備和食品等物資援助，而此舉違反了索羅門群島的法律。蘇伊達尼還曾在今年5月前往台灣接受醫護治療。

馬萊塔省的執政黨議員23日曾呼籲蘇伊達尼及其政府敦促他們的支持者不要採取暴力行為。他們在一份聲明中說：「行使你們作為領導人的職責和道德義務，無條件地召回我們的人民，我們的兄弟和兒子，不要參與這樣一個潛在的危險暴力行動。」

聲明中還寫道：「我們呼籲善良的馬萊塔人民尊重我們作為馬萊塔人和索羅門群島人的地位和血緣關系。請留在你們的村莊和家中，不要被政治機會主義者利用，為自己的目的煽動暴力。」

索羅門群島記者柯克雅（Gina Kekea）則對蘇伊達尼進行了訪談。蘇伊達尼稱，這場抗議活動是「國家政府不聽取人民意見的結果」。

索羅門群島首任總理的兒子、反對黨議員小凱尼洛拉（Peter Kenilorea Jr）上個月在接受印度報紙《星期日衛報》採訪時則說，該國的外交政策正在被中國「侵擾」。

小凱尼洛拉說：「我認為最貼切的比喻是，作為太平洋群島的一份子，我們會說我們處在氣候變遷的前線；而作為索羅門群島的一份子，我們還處在來自中國共產黨的侵略的前線。」

「地緣政治的戰爭前線就在我們索羅門群島這個小國內，甚至深入到索羅門群島的各省內」他說。

德國之聲向蘇伊達尼的助理提出了置評請求，但截稿前並未得到回復。

澳洲派維和部隊「防暴」

ABC報導，2019年索羅門群島在與中國建交時，北京承諾向該國提供價值約5億美元的財政援助。蘇嘉瓦瑞當時表示：「（與中國建交）使我們站在歷史正確的一邊。」

蘇嘉瓦瑞並向ABC坦言：「老實說，就經濟與政治而言，台灣於我們根本無用。」

與此同時，另一群資深政治人物則發表了一封公開信，譴責與中國建交的決策。他們認為與北京建立聯系恐將使索羅門群島的土地權利、法治和文化遺產受到「損害」。

公開信也寫道：「我們知道，許多包括南太平洋地區在內的國家，在屈服於中國的誘惑後陷入了嚴重的債務陷阱。」

這並非第一次該國因為兩岸關係而爆發嚴重騷亂。2006年時，荷尼阿拉大部分的中國城被夷為平地，因為有謠言說與北京有關聯的企業操縱了當地選舉。

25日，澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）表示將向索羅門部署維和部隊，其中包含23名澳大利亞聯邦警察和43名澳大利亞國防軍，來協助「防暴」。

他強調，此舉並非是要干涉索國內部事務。「我們是試圖要平息索羅門群島的局勢，」莫裡森說。

（綜合報導）

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