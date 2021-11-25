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北京要日方守信義 不要加入抵制冬奧行列

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京2022年冬季奧運與帕運9月22日正式發布宣傳海報。中新社
北京2022年冬季奧運與帕運9月22日正式發布宣傳海報。中新社

日本外相林芳正日前被問及日本是否會參加因為中國的人權問題而不派遣政府高官參加北京冬奧會的外交抵制時表示，目前還沒有決定，「我們會考慮」。大陸外交部發言人趙立堅今說，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已經全力支援日方舉辦東京奧運會，日方應有基本的信義。

據港媒香港電台報導，日本自民黨外交部會長佐藤正久日前表示，在歐美國家正在討論是否外交抵制北京冬奧會時，日本外相林芳正如果訪華將釋放錯誤資訊，應當慎重。

趙立堅回應，日方個別人士將北京冬奧會與雙邊政治議題掛鉤，實質就是將體育政治化，褻瀆奧林匹克精神，中方對此堅決反對。

至於有相關報導指出，澳洲考慮外交抵制北京冬奧會，趙立堅今回應，中方一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行，這只會損害各國運動員的利益。這些人外交抵制冬奧會的言行不會得逞。

北京冬奧 日本 東京奧運 趙立堅

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