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日本陸海空自衛隊綜合演習 假想兩棲作戰奪島

中央社 / 東京25日綜合外電報導

日本防衛省今天對媒體公開在鹿兒島縣種子島進行的陸海空自衛隊實兵綜合演習，內容為假想奪回被敵方占領島嶼的兩棲登陸作戰。

日本產經新聞報導，就在中國正強化釣魚台列嶼周邊海域軍事壓力的時候，日本防衛省自衛隊在西南群島加速強化一旦發生事態的防衛能力。

演習中可以看到被視為日本版陸戰隊的陸上自衛隊水陸機動團隊員，乘坐特殊的水陸兩用車登陸。

水陸機動團隊員約100人，分乘9輛AAV7兩棲突擊車，從離岸約10公里的運輸艦上依序離艦搶灘登陸，緊接著兩艘氣墊登陸艇（LCAC）激起大量水花並捲起沙子登陸，再卸下大型車輛。

在部隊登陸前，海上自衛隊也就掃雷隊進行水雷警戒等跟陸上自衛隊確認合作事項；在今天的登陸日之前，也進行陸海空自衛隊機艦打擊敵方演習。

水陸機動團2018年3月以兩個聯隊成軍，一開始曾和美軍陸戰隊聯合訓練提升實際運用性，這次是第24次進行兩棲作戰演習。

自衛隊 日本 演習

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