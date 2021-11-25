美取消恐怖組織認定 哥倫比亞有望漂白

哥倫比亞最惡名昭彰的叛軍已轉型政黨，將不再被認定為恐怖組織！美國不具名官員24日透露，政府將在11月底把哥倫比亞革命軍（FARC）從恐怖組織中除名。哥倫比亞雖為拉美民主國家，但長年來深陷內戰與毒梟暴力，FARC是其中規模最大的叛軍，不過近年來也試圖融入社會、解除武裝，美國希望藉此讓哥國政經局勢更穩定。

恐怖組織轉型政黨

根據《半島電視台》報導，美國有官員24日透露，政府會在11月底將哥倫比亞左派叛軍-哥倫比亞革命軍（FARC）從恐怖組織中除名，以後若有與美國相關的帳戶都可解凍，在國際上受到的制裁也會大幅降低。國務院在23日向國會遞交相關程序，哥倫比亞政府也在23日收到通知。

《法蘭西24》提到，哥倫比亞過去長年陷入內戰、毒品、綁架與衰退的惡性循環，雖然被認定是拉美比較民主的國家，但國家治理績效低落、充斥暴力與衝突。其中最猖獗的叛軍就是FARC，為了推翻哥國政府，50年來他們在國內進行刺殺、炸彈、綁架等攻擊，左派的他們希望藉此奪權，讓哥倫比亞的財富分配更加公平。

多年衝突國家崩亂

雖然其挑戰哥倫比亞社會不公義的強硬立場曾短暫獲得國際支持，但在蘇聯垮台下，FARC因急需經費，開始插足古柯鹼及綁架政客等勾當，以致形象急劇變差，被視為恐怖主義組織。多年紛爭後，FARC與哥倫比亞政府在2016年簽訂和平協議，但這個協定曾遭到民眾公投否決其效力。

在聯合國2018年的協調下，FARC已正式卸下最後的武裝，轉型為哥倫比亞政黨。而此次轉型也發內部分裂，仍有部分激進派出走，要繼續從事恐怖組織的活動。由於FARC過去牽涉許多走私毒品、武裝衝突，美國希望藉此與FARC合作，從根源上打擊南美洲的毒梟產業。

暴力仍如影隨形

在23日的和平協定5周年紀念活動上，前FARC指揮官隆多諾也表示，對於過去在衝突中喪生的無辜者感到抱歉，他們的愧疚與羞恥感會永遠留在心中。而哥倫比亞目前正面對近年來最嚴重的暴力局勢，國內至少有90個武裝團體、1萬名武裝分子仍在作亂，讓聯合國秘書長谷特雷斯也表示不容忽視。

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