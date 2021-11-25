洪都拉斯大選在即 台灣邦交岌岌可危？

(德國之聲中文網) 洪都拉斯即將在本周日 (11月28日)舉行總統大選，而因為之前幾個主要在野黨支持的候選人休瑪拉·卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若當選將與台灣斷交，並與中國建交，所以這場選戰也成為國際社會關注的焦點。

美國國務院一位高級官員24日表示，一個出訪洪都拉斯的美國代表團向兩位主要總統候選人明確表示，華府希望該國與台灣保持長期的外交關系。這位不願透露姓名的官員還說，華盛頓已經警告洪都拉斯與中國在該地區的做法有關的一些風險。

在最新民調中，卡斯楚依舊保持領先，而雖然之前她說當選會與台灣斷交，但她的一位助理23日層表示，她尚未針對這個議題做出最終決定。台灣大多數的邦交國位於中美洲和加勒比地區，洪都拉斯是台灣15個邦交國中的其中一個友邦。

德國之聲日前訪問洪都拉斯大報《論壇報》（La Tribuna）專欄作家黃賀南（Fernando Ramos），他表示這個議題在當地不是重點，有關與中國建交一事，卡斯楚「只公開說過一次，後來就沒有再提過了」。他認為，卡斯特羅當選後的新政府與中國建交不是不可能，「但這會是需要通盤考慮後才能做下的決定，不會在她一上台後馬上發生」。

過去幾年，中國持續努力削弱台灣剩余的友邦，此舉讓美國感到震驚，因為華府擔心北京在西半球和其他地方的影響力越來越大。一名國務院官員在一次簡報中告訴路透社記者：「我們已經與洪都拉斯的所有關鍵行為者說得很清楚，為什麼我們認為洪都拉斯與台灣的關系如此重要。」

這位美國官員堅稱美國在這場選舉中不偏袒任何一方，並說拜登政府歡迎卡斯楚承諾在當選後建立一個由聯合國支持的反腐委員會的決定。

美國官員重申，無論誰獲勝，美國政府都打算繼續點名其認為腐敗的中美洲政治家，並將對他們采取措施，包括美國簽證禁令。華盛頓認為，中美洲國家的腐敗和治理不善是最近幾個月抵達美墨邊境的創紀錄移民潮的根本原因之一。

反腐候選人動向受關注

專家們說，自從洪都拉斯現任總統葉南德茲 (Juan Orlando Hernandez)在面對欺詐指控中開始他的第二任期，這也使洪都拉斯的反腐敗運動分崩離析。葉南德茲這次沒有參選。

反觀，卡斯楚這次與之前的競選對手納斯拉拉（Salvador Nasralla）結盟，這也讓她在選戰中近一步得到支持。她說，如果她擊敗執政黨候選人阿斯富拉 (Yani Rosenthal)，她將探索與中國建立外交關系，這可能會引起與華盛頓的緊張關系。

卡斯楚上周在談到作為中美洲國家第一位女性總統候選人時說：「我們將建立一個公平和有競爭力的洪都拉斯，打擊腐敗和販毒。」洪都拉斯是西半球最貧窮的國家之一，也是到達美國邊境難民的主要來源國。

美國官員向路透社表示，華府持續呼籲洪都拉斯進行自由和公平的選舉，並敦促洪都拉斯政府和軍隊履行其憲法責任。他說，但美國政府仍然擔心可能發生進一步的政治暴力，並敦促洪都拉斯當局確保選舉的安全。

雖然卡斯楚在部分民調中享有領先優勢，但並非所有民調都呈現這樣的結果。一家當地電視台的民調顯示，她與競爭對手在選戰中勢均力敵。

(路透社等)

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