德國組聯合內閣確立 氣候政策3黨有共識

德國將由社會黨、綠黨與自由民主黨組成聯合內閣，梅克爾將於12月初卸任！經2個月漫長協商結果，3黨聯合於24日宣布組成聯合內閣，由社會黨黨魁舒茲出任德國總理。在三黨協商過程中，氣候變遷議題扮演關鍵角色，他們共同承諾將2%德國土地作為風能與氫能使用，並在2045年前達成碳中和目標。

氣候政策大躍進

根據《英國廣播公司》報導，德國大選於9月結束，經過兩個多月的協商，終於由第一大黨社會黨與綠黨、自由民主黨組成聯合內閣。由於三黨的代表色分別為紅、綠、黃，因此這次內閣也被稱為「紅綠燈聯盟」。聯合內閣預計將在12月初投票選出新任總理，外界普遍認為，會由社會黨的黨魁舒茲出任。

《華爾街郵報》提到，屆時，已擔任16年德國總理、基民盟的梅克爾也將卸任。3黨也公布了共同協商的內容，其中有關氣候變遷的議題就佔了多數，包括規劃德國2%領土作為風能與氫能使用、80%能源佔比要由再生能源負擔與2030年完全放棄煤炭發電等，德國政府屆時也要國內電動車數量達到1500萬台。

另外，還要讓德國在2045年達成「碳中和」、最低時薪從10歐元提升至12歐元、每年40萬戶社會住宅、投票年齡從18歲降低至16歲、移民可申請德國公民、新冠疫情專案小組等，並將禁止墮胎、舉債的法律鬆綁，雖然在能源、國安議題上會有更多自主性，但還是會與美國、歐盟與北約保持良好關係。

疫情、經濟當務之急

由於難民危機與新冠疫情，原本打算繼續連任的梅克爾毅然決然放棄連任，並交棒給現任黨魁拉榭特，不過9月的選舉在綠黨竄起下，基民盟僅拿下196席、變成第2大黨，最後則是由206席的社會黨、118席的綠黨與96席的自由民主黨組成內閣，原本94席的極右派另類選擇黨，這次只剩下83席。

綠黨黨魁貝爾伯克將會成為內閣的外交部長、同黨共同領導人漢貝克則擔任副總理：財政部長則由自由民主黨的林德納擔任。不過舒茲內閣將面對的，是德國近來持續升溫的新疫情，還有能源轉型的經濟陣痛期。對此，舒茲表示，首要任務是先加速弱勢族群第2劑的疫苗施打，並敦促尚未接種者儘速接種。

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