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上任連1天都不到！ 瑞典史上「首位女總理」辭職下台

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上任連1天都不到！瑞典史上「首位女總理」辭職下台

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
瑞典史上首位女總理、社會民主黨黨魁安德森在上任僅僅數小時後，就因預算案無法通過而辭職下台，使該國陷入進一步的政治不確定性。歐新社
瑞典史上首位女總理、社會民主黨黨魁安德森在上任僅僅數小時後，就因預算案無法通過而辭職下台，使該國陷入進一步的政治不確定性。歐新社

瑞典史上首位女總理、社會民主黨（Social Democrats）黨魁安德森（Magdalena Andersson）在上任僅僅數小時後，就因預算案無法通過而辭職下台，使該國陷入進一步的政治不確定性。

「衛報」報導，安德森向記者表示「我已經告訴議長我希望能辭職」，並表態希望以「單黨政府領導人」的身分再次成為總理。

安德森本月稍早接任社會民主黨黨魁，23日先是與左翼政黨在最後一刻達成協議、提高養老金以換取其在24日投票中的支持，並成為瑞典史上第一位理女性總理，但由於向左翼做出的讓步，中間黨隨後撤回對安德森預算案的支持，導致該預算案沒有足夠票數在議會通過。

安德森辭職後向記者透露「瑞典憲法有個慣例，即聯合政府中有政黨退出時，聯合政府就必須辭職」，並強調「我不想領導一個合法性會受到質疑的政府」。

瑞典議長目前已經接受安德森的辭職，將在25日與各政黨商討未來動向。

瑞典 民主黨 養老金

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