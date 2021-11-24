德國新聯合政府人事案公布 耶誕節前蕭茲可望正式接任總理

德國新聯合政府組閣談判24日達成協議，現任財長蕭茲（Olaf Scholz）將擔任總理，這是社會民主黨（SPD）16年以來再度執政。

德國總理梅克爾三年前即已表態不會續任，因此今年9月26日舉行的國會選舉也是接班人之戰，得票最高的社民黨選後和綠黨及自由民主黨展開組閣談判。由於三個黨的代表色分別為紅、綠和黃色，被稱作「紅綠燈聯盟」。

根據外洩的名單，親商的自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）可能出任財長，綠黨共同主席哈柏克（Robert Habeck）可能領導一個新設立的部會，整合經濟、氣候保護與能源，綠黨另一名主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）為外長，將是德國首位女性外交部長。

談判告一段落後，三黨須各自取得黨內同意，若進展順利，可望在耶誕節前正式選出蕭茲接任總理並完成交接。

新政府達成的其他政策共識還包括大麻合法化，最低時薪12歐元，2030年之前階段性淘汰燃煤，2030年前至少讓1500萬輛電動車上路等。

新政府將面臨德國確診人數飆升的新一波疫情，經濟復甦不如預期，對中國大陸關係及氣候能源危機等問題。