COP26側記／他們不信海水滅村…從英國看台氣候冷漠

「30年後，這裡真的會滅村嗎？我不相信。」英國威爾斯濱海村落費爾本（Fairbourne）33歲居民茱莉這樣對我說。

日前至英國採訪聯合國第26屆氣候大會（COP26）之前，我先搭火車再轉乘山區巴士，經過杳無人煙的丘陵與寒風刺骨的莫達克河出海口，才抵達偏遠的費爾本，採訪將在2054年之前遭到「廢村」的小村居民。

廢村消息已造成當地房價下跌，20歲的夏綠蒂說：「當地人要賣房，就得以賤價賣出。」她氣憤郡議會至今未公布遷村計畫，「他們沒打算安置任何人，你甚至得自己想辦法搬出去，在外地買房居住。」

其他居民則對廢村抱持懷疑，像是40歲居民梅莉，不只沒有賣房遷離，還與丈夫租了一間房舍改建為旅館，等待疫後觀光客造訪。她說，雖然幾年前曾發生水災，可是「我們感受不到海平面上升的危險，我想廢村不會在近期發生。」

然而，距離2054年還有30年，這期間會發生什麼事？沒人能肯定。據「聯合國政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）評估報告，若全球暖化持續，地表升溫將在未來20年內達到攝氏1.5度，海平面將快速上升，費爾本這類濱海社區首當其衝。

與英國小村相比，我在氣候大會採訪時，看到太平洋小島與非洲國家對氣候變遷的深刻體會。帛琉環團「氣候韌性小島社群」創辦人珍妮佛說：「對帛琉與其他太平洋島國來說，氣候變遷今日正在發生，以前我們從來沒想過颱風會侵襲帛琉，而且是一個接一個來，許多人必須遷離家園。」

或許是眼前的水患不夠嚴重，英國小村居民並未意識到自己將成為「氣候難民」，他們遲疑、觀望、不願離開家園，而我發現類型情況也發生在台灣：對於氣候變遷，有人沒有看見，有人看見但選擇不積極處理，有人則是意識到嚴重性卻無力改變。

根據研究，作為島國的台灣有多達1.3萬平方公里的土地，位處海平面100公尺以下，未來台北盆地、彰化海岸平原和宜蘭平原恐遭淹沒。到了那個時候，氣候變遷將不再是IPCC報告的冷冰數字，而是無法扭轉的現實災難。

第26屆氣候大會落幕，聯合國做出決議要逐步減少燃煤，並淘汰無效率的化石燃料補貼，台灣要如何因應國際趨勢？如何加大減碳，避免淪為氣候難民？在這場氣候危機的十字交叉口，如何將「氣候冷漠」轉變為實際行動，已成為政府、產業與民眾，必須對下一代負起責任的「氣候正義」。