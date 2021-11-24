擔憂衝擊半導體業 義大利總理三度阻擋中資收購案

義大利繼今年阻止了兩筆中資收購案後，總理馬裡奧·德拉吉（Mario Draghi）為保護戰略性行業，再次否決另一起中資收購案。

路透社報導稱，中國浙江晶盛機電股份有限公司發布通告指，該公司試圖與半導體設備廠應用材料（Applied Materials）香港公司成立合資公司，收購應用材料在意大利的螢幕印刷設備事業，但遭到義大利政府出手阻擋。

兩位政府人士告訴路透社，該決定是在11月18日的一次內閣會議上做出，並補充稱工業部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）建議予以否決，認為該筆收購可能會對意大利戰略性的半導體行業產生影響。

報導稱，這間合資公司也打算收購應用材料在新加坡的晶圓設備事業和在中國的資產。

義大利保留使用其反收購立法或所謂「黃金權力」的權利，以抵制被認為具有戰略意義的行業遭外資收購，例如銀行丶能源丶電信和衛生等。自2012年引入「黃金權力」法案以來，羅馬迄今已經5度動用「黃金權力」阻擋外資收購案，其中有4次涉及中資企業。

德拉吉上個月阻止中國企業所有的先正達集團（Syngenta）收購蔬菜種子生產商Verisem。路透社當時稱，此舉強化了德拉吉保護關鍵資產遭不受歡迎的外國企業競購的承諾。

路透社指出，義大利政府正在對大量的合並和供應設備交易進行審查。在大多數情況下，這些涉及供應設備的交易通常會被批准，官方同時也會提出旨在維護國家利益的建議。

此前，義大利一家中國政府控制的公司於2018年收購了義大利軍用無人機制造商Alpi Aviation，而政府也在警方於9月就此筆交易進行調查後，正式提出投訴。若之後政府動用「黃金權力」，此交易最終可能會遭到廢除。

（路透社）

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