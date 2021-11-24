美媒：人質外交？遭中國禁出境的美公民突返國

美聯社報道，在美國總統拜登和中國國家主席習近平舉行虛擬會議的4天前，一名遭中國禁止出境已長達4年的美國公民丹尼爾・徐（Daniel Hsu），突然收到通知說他可以回家了。而他只有不到48小時的時間可以准備。

「這一切都非常的匆忙，」丹尼爾・徐在西雅圖的家中向美聯社表示。

日前，在拜習會登場之際，中美兩國都試圖要緩和他們之間的緊張關係，而丹尼爾・徐在不知情的狀況下，成了其中一枚談判籌碼，遭中國禁止出境，最終他得以返回美國，而另外7名在美國遭定罪的中國公民，則可以被送回中國。

丹尼爾・徐向美聯社表示，他實際上是被中國當局扣為人質，用以試圖說服他的父親為20多年前涉嫌貪汙約63,000美元的行為返國，接受法律制裁。丹尼爾・徐的父親稱自己是無辜的，是政治仇殺的目標。

中國法律賦予當局足夠大的權力來阻止中國公民和外國公民離開中國。美國、加拿大、澳大利亞和英國皆已發布公告，警告他們的公民有可能會被中國政府任意禁止離境。

「人質外交」成隱憂

丹尼爾・徐並非第一個涉及中美兩國的人質外交案例。今年9月，當加拿大釋放遭美國以詐欺罪名要求引渡審判的中國科技巨頭華為的高管孟晚舟的數個小時後，中國政府也釋放了兩名遭指控危害國家安全而被拘留在中國的加拿大人。

中國外交部淡化了釋放加拿大人與孟晚舟案件的關聯。在那之後隔一天，一對與丹尼爾・徐一樣多年來被禁止離開中國的美國兄妹，也獲准飛回美國。

外界擔憂，在有了上述經驗後，中國可能會有恃無恐地進一步透過扣押像丹尼爾・徐這樣的人作為人質，來向各國進行交易。

國際非營利組織人權觀察的中國主任理查森（Sophie Richardson）向美聯社說：「對北京來說，沒有任何威懾力能阻止他們再次這樣做。」

不過，一位了解華府與北京會談情況的美國官員告訴美聯社，丹尼爾・徐的釋放並非外界認為的一場「囚犯交換」，而是美國讓北京持續履行其國際義務所做的努力下得到的結果。這位官員未被授權公開發表評論，因此在匿名的情況下發言。

漫長的回家路

丹尼爾・徐在11月11日禮拜四的下午接到了美國駐北京大使館的電話。人在上海的他被指示要趕到廣州，於當週週日清晨在那裡坐上包機回家。

丹尼爾・徐向美聯社表示，收到通知後，他去見了他103歲的祖母。當他告訴她自己要離開時，祖母哭了。丹尼爾・徐說：「我看得出來，她在想是否還能再見到我。」

由於擔心祖母的健康，丹尼爾・徐從未告訴她他的出境禁令。他也從未告訴她，他曾在安徽合肥被單獨監禁了6個月，處於持續監視之下，牢房內燈光從未熄滅。

此前，他同樣沒有犯任何罪的妻子也被阻止離開中國，一直到去年的時候，他妻子突然被獲准返國了，原因為何他們至今仍舊不清楚。但在他妻子得以返國前有長達3年的時間，他們十幾歲的女兒獨自留在西雅圖，宛如成了孤兒。

11月14日星期日，丹尼爾・徐走向一台停在停機坪上的灣流5號飛機。他先是看到有7個人下了飛機，盡管他當時不知道這些人是誰。

丹尼爾・徐說，只有一個人戴著手銬。那是前中國銀行高管許國俊。中國政府稱許國俊的返國是中國全球反腐敗鬥爭的重大成就。據美國國土安全部稱，拉斯維加斯的一間聯邦法院曾判定這位前中國銀行經理犯有共謀結伙犯罪、共謀洗錢等罪，他在美國監獄中度過了近13年。

其餘6人包括了張玉婧和盧靜，她們都試圖在2019年進入美國前總統川普的私人莊園；王宇浩 (音譯) 和張傑倫 (音譯)，則因拍攝美國佛羅裡達州的國防設施而分別被判處10個月和12個月的刑期；最後兩名被遣返的中國公民孫勇 (音譯) 和唐俊良 (音譯)，則曾因金融犯罪遭判刑。

丹尼爾・徐在他們之後走上飛機。他向美聯社表示：「那真的是一種解脫。坐在椅子上時，我還深吸了一口氣。」

美聯社報道，當他終於降落西雅圖時，總統人質事務特使辦公室的一名代表正在等待他。他的妻子茱蒂・陳也在那裡。兩人緊緊相擁，他的妻子說：「歡迎回家」。

（美聯社）

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