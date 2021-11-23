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在南海製造衝突 習還稱中國不稱霸

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
近日南海主權衝突頻頻導致東南亞國家對中國戒心大起，中國領導人習近平喊話表示，中國不打算在區域稱霸，更不會利用國家規模脅迫小國，希望與東盟合作。 圖／新華社
近日南海主權衝突頻頻導致東南亞國家對中國戒心大起，中國領導人習近平喊話表示，中國不打算在區域稱霸，更不會利用國家規模脅迫小國，希望與東盟合作。 圖／新華社

近日南海主權衝突頻頻導致東南亞國家對中國戒心大起，中國領導人習近平因此在 22 日喊話表示，中國不打算在區域稱霸，更不會利用國家規模脅迫小國，希望與東盟合作。此外，緬甸軍政府在東盟國對中國的建議下，首度被排除在會議外，專家認為，這代表中國對緬甸混亂局勢的不滿、以及軍政府取得國際代表性的不認同。

中國強調不稱霸

近期中國因南海主權爭議備受國際議論，菲律賓更在上週四譴責中國海警船、在菲律賓領海使用水砲、攔截、驅離海上補給船的行為，東南亞國家聯盟成員國越南、菲律賓產生衝突氛圍，使汶萊、台灣和馬來西亞等國也紛紛表達不滿，美國更在上週五指控，中國此舉「危險、挑釁且不合理」。

面對南海緊張情勢，CNN報導指出，習近平於一次國際峰會上，對東南亞國家聯盟等 10 國領導人強調，即使近期有南海主權爭議問題存在，但中國不會透過自身國家規模欺壓周邊鄰國。

此外，中共喉舌新華社報導指出，中國過去、現在、永遠都是東盟的好鄰居、好朋友、好夥伴，希望能與東南亞國家聯盟共同排除區域外的干擾，落實戰略夥伴關係，並建立命運共同體，尋求和平共處之道。

緬甸軍政府被排擠

另一方面，半島電視台指出，本次中國與東南亞國家聯盟的會議前，印尼、馬來西亞、新加坡和汶萊等國明確對中國要求，希望拒絕緬甸總司令兼緬甸軍政府最高領導人敏昂萊參與會議，而中國本次也接納各國意見，史無前例的將敏昂萊拒於門外。

外交關係委員會東南亞研究員庫蘭茨克進一步指出，中國對緬甸的局勢非常不滿，與東盟合作、讓緬甸恢復到接近政變前的狀態，對中國來說是比較好的選擇。國際戰略研究所東南亞研究員康納莉則指出，本次中國同意東盟的建議，也代表軍政府的國際合法化並不是中國認同的趨勢。

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