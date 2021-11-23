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阿富汗金融崩潰 資助國顧忌塔利班

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
阿富汗金融系統面臨崩潰，民眾湧進銀行提款，出現大量擠兌的狀況。（Photo by Lauras Eye on Flickr under C.C. Licnese）
阿富汗金融系統面臨崩潰，民眾湧進銀行提款，出現大量擠兌的狀況。（Photo by Lauras Eye on Flickr under C.C. Licnese）

聯合國於22日警告，阿富汗目前因不良貸款率高達57%、僅8分之1的阿富汗尼在市場流動與大量擠兌等狀況，該國銀行體系處崩潰邊緣。國際組織將祭出緊急救援措施，包括存款保險計劃、寬限還款日期與信貸擔保，但卻因擔心資助到塔利班政府而有點投鼠忌器。

銀行體系近崩潰

《路透社》報導，聯合國開發計畫署於22日警告，阿富汗銀行系統遭遇到不良帳款過多、存款數量減少、現金流動性緊縮等問題，這將導致該國金融體系的崩潰。

聯合國開發計劃署報告稱，若按照現在的趨勢，阿富汗銀行將在今年年底失去40%的存款金額。此外，從2020年底開始至今年9月，該國目前「不良貸款」的狀況幾乎翻倍，高達貸款總數的57%。開發計劃署駐阿富汗負責人達德利說，「如果不良貸款率持續居高不下，銀行將在六個月內倒閉。」

國家貨幣的流動性也是嚴重問題，除了該國國內美元流通停滯外，該國貨幣的流動性也出現緊縮。達德利說，「雖然現行於阿富汗尼約有40億美金的價值，但只有約5億元美金的額度在市場流動。」

國際資金撤回

《CNN》報導，塔利班於 8 月 15 日從阿富汗政府手中奪取政權後，引發國際撻伐，國外資金也大量撤資。國內生產總值40%都仰賴國外資金援助的阿富汗，主要資金來源逐漸告罄。雪上加霜的是，民眾也開始進入恐慌狀態，發生大量擠兌現象。

聯合國開發計畫署將推行一系列緊急措施，來支援阿富汗銀行，包括存款保險計劃、寬限還款日期與信貸擔保等。不過由於對塔利班政府的經濟制裁行為仍在進行，這些方法也讓狀況變得更加複雜。達德利說，「必須找到一種方法來支持銀行業的同時，但卻能避免支援到塔利班政權。」

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阿富汗 塔利班 聯合國

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