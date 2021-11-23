南韓前總統全斗煥辭世 歷經判死、特赦「最後僅坐牢2年」

韓國國際廣播電台23日報導，全斗煥以12.12軍事叛亂為開端篡奪權力，並血腥鎮壓5.18光州民主化運動。全斗煥在卸任總統後，雖然被判無期徒刑，但直到特赦為止，坐牢時間只有兩年。

KBS報導，全斗煥於1979年開始登上政治歷史舞台。作為國軍保安司令官，負責調查朴正熙總統遇害事件，後於同年12月12日發動軍事叛亂，瞬間掌控政局。全斗煥在發動12.12軍事叛亂後表示，充滿正義感的首爾周邊指揮官們對其予以了支持，並且為執行任務提供了支援。

1980年，全斗煥開始打壓充滿民主化熱情的「首爾之春」，並向光州派遣空降部隊，血腥鎮壓5.18民主化運動，一步步為自己登上總統寶座奠定基礎。全斗煥在1980年第11屆總統就職典禮上表示，自己將肩負在國家出現大轉換時期的總統責任，並感到無比沉重的使命感。

全斗煥在執政期間還推出了學園自律化和廢除宵禁等柔和政策。在其執掌政權期間，得益於低美元匯率、低油價、低利率的所謂「三低繁榮」，國家經濟實現強勁發展。但大學生朴鍾哲拷問致死、大學生李漢烈死亡、三清教育隊、媒體機構合併等事件的本質就是全斗煥的鐵腕統治。

全斗煥為了穩定地延長軍事政權，直到最後一刻都拒絕總統直選制改憲。他在1987年採取4.13護憲措施時表示，本人要始終貫徹並忠實履行由全體國民政治決斷而誕生的《憲法》。全斗煥卸任總統後，因鎮壓5.18民主化運動和12.12軍事叛亂以及籌集數千億韓元秘密資金嫌疑等，在一審中被判死刑，後被大法院判處無期徒刑。全斗煥在被關押兩年後於1997年獲得特赦並被釋放。