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保加利亞驚傳公車撞擊起火！45人慘死「含12名兒童」
東歐保加利亞當地時間23日凌晨2點左右許發生嚴重事故，一輛觀光巴士在西部一條高速公路上著火，造成至少45人死亡，其中包含12名兒童。
路透報導，這輛巴士上共乘載52人。北馬其頓駐索非亞大使館官員向媒體表示「大部分受害者來自北馬其頓」。
內政部消防安全部門負責人尼科洛夫（Nikolai Nikolov）透露，遇難者中包含兒童，還有7名燒傷者被送往首都索非亞醫院救治。尼可洛夫指出目前尚未釐清公車是在起火後衝撞或衝撞後起火。
BREAKING: At least 45 people killed, seven others injured following bus accident on Struma highway in southwestern Bulgaria pic.twitter.com/wpmvaAnstl— The African Voice (@teddyeugene) November 23, 2021
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