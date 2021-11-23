保加利亞驚傳公車撞擊起火！45人慘死「含12名兒童」

東歐保加利亞當地時間23日凌晨2點左右許發生嚴重事故，一輛觀光巴士在西部一條高速公路上著火，造成至少45人死亡，其中包含12名兒童。

路透報導，這輛巴士上共乘載52人。北馬其頓駐索非亞大使館官員向媒體表示「大部分受害者來自北馬其頓」。

內政部消防安全部門負責人尼科洛夫（Nikolai Nikolov）透露，遇難者中包含兒童，還有7名燒傷者被送往首都索非亞醫院救治。尼可洛夫指出目前尚未釐清公車是在起火後衝撞或衝撞後起火。