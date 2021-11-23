防俄羅斯入侵 美願助烏克蘭建軍

俄國往烏克蘭擴張的野心讓美國擔憂，拜登政府22日考慮近期將運送更多裝備，並派遣軍事顧問到烏克蘭，協助烏克蘭政府訓練、建造部隊，以因應俄羅可能的入侵。美國還打算進一步對俄國實施經濟制裁，以避免俄國像2014年一樣，入侵克里米亞島。但俄國對外情報局反批，美國的情報錯誤。

美俄正針鋒相對

根據《CNN》報導，美國政府22日表示，考慮派遣軍事顧問與運送包括刺針飛彈、Mi-17直升機、反坦克飛彈與迫擊砲等武器到烏克蘭，協助烏克蘭建軍，以防俄羅斯隨時入侵烏克蘭。不過由於給烏克蘭刺針飛彈與直升機對俄國來說可能過於挑釁，因此軍援方案目前仍在評估中。

另外，美國也打算與歐盟合作，若俄國真的入侵烏克蘭，將會聯手進行軍事制裁。國務院發言人莎琪被問到有關俄國在烏克蘭邊境軍事活躍的狀況時，曾表示有密切關注對方活動，與歐盟、甚至是俄國官方都有日常性的會談。不過俄國對外情報局局長伊凡諾夫否認俄國將入侵烏克蘭的情報。

俄軍蠢蠢欲動

不過美國近幾周以來，持續與北約和歐盟交換俄國軍方在烏克蘭東部（烏東邊境）「不尋常」的活動情報，而烏克蘭軍方的態度也從低調，變成非常積極佈署軍隊，且認為俄國最快2022年1月就可能展開入侵行動，與美方評估的時間一致，但兩方對俄國總統普丁軍事行動的規模大小尚未完全掌握。

《WION》提到，目前情報顯示，俄軍至少在俄烏邊境聚集了9.2萬人，最晚明年2月初就會發動攻擊，且邊境不同地區會以不同方式襲擊，甚至還會透過白俄羅斯進行小規模騷擾。

攻擊手法複雜多元

俄國近年來透過軍事與非軍事的手段，對周圍國家進行攻擊，如2007年愛沙尼亞網路戰、2014年入侵克里米亞島與同年爆發的頓巴斯戰爭，都是透過當地居民或是叛軍發動，與正規軍事衝突不盡相同。加上近來俄羅斯正規部隊也在烏東邊境演習，正規與非正規交互運用的手段，讓西方非常擔心。

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