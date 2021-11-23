國際刑警組織選舉新領導 阿聯酋、中國人選受質疑

（德國之聲中文網）國際刑警組織周二（11月23日）開始在伊斯坦布爾召開大會，補選出部分執行委員和主席。候選人有的來自專制政權及人權記錄糟糕的國家。批評人士指出，如果這樣的候選人當選重要官職，他們的國家將利用國際刑警組織的全球影響力來緝拿流亡在外的異見人士、甚至國內的政治反對派。

兩位人選尤其引來批評：競選國際刑警組織主席的阿聯酋內政部總監察長萊西（Ahmed Nasser Al-Raisi）和競選執委的中國公安部國際合作局副局長胡彬郴。主席和執委會制定該組織的政策和方針，並監督負責日常事務的秘書長的工作。現任秘書長是德國人斯托克（Juergen Stock）。

萊西已經是國際刑警組織執委會成員。他上周六在社交媒體上發帖稱，阿聯酋在國內和國際上均重視保護人權。但人權組織MENA新發布的報告揭示，阿聯酋安全部門有系統地侵犯人權，記者、律師和活動人士被"失蹤"、遭受酷刑、被恐嚇、任意拘押。萊西在5個國家面對刑事指控，包括國際刑警組織總部所在地法國，以及此次大會舉辦地土耳其。

胡彬郴效力的中國政府，則被懷疑利用國際刑警組織追捕流亡異議人士以及讓本國公民"消失"。由人權團體以及不同國家議會不同黨派組成的"對華跨國議會聯盟"（IPAC）已經公開發聲，強烈反對將胡彬郴選入國際刑警組織執委會。在一封寫給國際刑警組織的信中，該聯盟指出，"讓國際刑警組織被用作中國政府壓迫政策的工具對其國際地位造成嚴重的傷害。"

英國《衛報》引述人權團體"保護衛士"組織的話說，胡彬郴任職的中國公安部國際合作局主管了中國在海外追捕嫌犯的"天網"和"獵狐"行動。該局曾派出工作組前往海外"恐嚇並騷擾海外華人"，迫使他們"自願"回中國投案。 "保護衛士"組織11月15日發布的一份報告指出，自2000年至2020年間，中國發布的"紅色通緝令"增加了10倍。

異見人士主要擔心的一點是，國際刑警組織的"紅色通報"未來有可能被濫用。它意味著被通緝的嫌疑人可在全球任何地方被逮捕。國際刑警組織強調，如有成員國要求將嫌疑人列入紅色通報，都會經過嚴格的合規審核，該組織不得采取任何有政治、軍事、宗教或種族性質的介入或行動。但批評人士認為，國際刑警組織過去曾被其成員國政府利用來達到政治目的，而在新領導下情況可能會變得更糟糕。

此外，國際刑警組織前主席孟宏偉的命運可能也會影響到胡彬郴競選的前景。2016年，時任中國公安部副部長孟宏偉當選國際刑警組織主席，兩年後他在一次回國期間失蹤。次年，孟宏偉被開除黨籍。2020年1月，他被以受賄200多萬美元的罪名判刑13年零6個月。

孟宏偉的妻子和孩子目前生活在法國。她非常不滿際刑警組織在孟宏偉因不明原因失蹤的情況，迅速接受了他的"辭呈"並立即任命了繼任。她上周接受美聯社采訪時說，孟宏偉遭遇的是政治清洗；他長年的同事胡彬郴如果到國際刑警組織任職，可能前途未卜，因為在人性和黨性之間，胡彬郴很難兩全。她說，"有一天，胡彬郴先生會不會也像孟先生這樣被消失呢？ "

中國外交部發言人趙立堅上周三在例行記者會上被問到胡彬郴競逐國際刑警組織執委的問題時表示，中國推薦合適人選競選國際刑警組織執委。他說，"國際刑警組織是打擊跨國犯罪的專業組織，不應受到政治等因素的干擾。"

（美聯社等）

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