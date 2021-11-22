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乒乓外交2.0? 中美聯合組隊參加世乒賽

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 國際乒聯在11月21日晚間宣布，中國男選手林高遠將搭檔美國女選手張安、美國男國手卡納克(Kanak Jha)將搭檔中國女將王曼昱參加混雙賽事。

中國乒協主席、世界乒壇名宿劉國梁表示，"我們一直在思考，'乒乓外交'50年後的今天，我們如何在前輩夯實的中美友誼的基礎上，再深一步地通過體育賽事、體育活動、民間活動來增進兩國的友誼。基於此，中國乒協聯合美國乒協向國際乒聯提出混雙中美跨國配對的建議，讓這幾位原本就是朋友的運動員並肩上場，兩個國家的球迷們共同為他們歡呼和吶喊，奏響新時期'乒乓外交'新篇章，這也是我們最重要的目的。"

國際乒聯官網還透露，中美跨國組隊的消息最初是在同一天舉行的紀念"乒乓外交"50周年晚宴上宣布的。美國前總統尼克松的孫子考克斯(Christopher Nixon Cox)和前總統老布什的兒子、小布什的弟弟尼爾·布什(Neil Bush)等嘉賓參加晚宴。

坐錯大巴帶來的歷史巨變

1971年的日本名古屋世乒賽期間，一名美國選手坐錯了中國隊的大巴，隨後兩國官方利用此次機會，舉行了一系列中美友誼賽，開啟了中美雙邊關系正常化的序幕，解除了北京與華盛頓之間持續了二十多年的敵對狀態。

近年來，中美關系因貿易、人權、台海、南海等問題持續緊繃，因此兩國乒乓選手聯合組隊參賽的消息引發了外界的不少遐想。

不過，不同國家選手聯合組隊參加世乒賽雙打賽事，並非新鮮事。德國名將波爾(Timo Boll)與中國頭號選手馬龍就曾兩次聯手參加男雙比賽。

(德國體育新聞社)

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本文章由德國之聲授權提供】

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