蘇丹總理將復職 民眾劇烈抗議反對

蘇丹民主政府總理哈姆杜克復職，西方國家、聯合國都表歡迎，但當地民眾憤而上街、強調「不該接受軍方的任何協議」，痛批在軍方協議下復職的哈姆杜克是「革命的背叛者」，當地已有抗議者因軍政府開槍鎮壓而死亡。

仍受限軍事監督

非洲國家蘇丹在上月發生軍事政變後，臨時成立的哈姆杜克民主政府遭到解散，總理哈姆杜克遭軟禁、多位相關人士淪為政治犯，而後民眾持續上街進行示威抗議，軍政府則多次開槍、導致平民身亡。美聯社報導指出，軍政府則在 21 日與哈姆杜克簽署協議，將恢復其職務，並釋放 10 月 25 日政變以來逮捕的政府官員與政界人士。

然而，雖該國軍政府領導人、將軍柏罕曾在電視轉播聲明中表示，哈姆杜克將領導一個「獨立的技術官僚內閣」直到可以舉行選舉為止，但目前尚不清楚柏罕所稱的技術官僚政府將擁有多少權力，且該內閣勢必仍受限於軍事監督之下。

民眾持續上街抗議

路透社則指出，美國、英國、挪威、歐盟、加拿大和瑞士對哈姆杜克的複職表示歡迎，並在一份聯合聲明中敦促軍政府釋放其他政治犯，聯合國也對該協議表示歡迎。

然而，大批民眾在得知該一協議後持續上街抗爭，強調「拒絕接受任何涉及軍隊的協議」，原本被視為抗疫英雄的哈姆杜克在接受協議後，也引爆了民眾的怒火，抗議者更痛批，他是「革命的背叛者」，並強調哈姆杜克已讓抗議者失望。

有目擊者指出，當地安全部隊使用槍枝與催淚瓦斯試圖驅散抗議民眾。蘇丹醫生中央委員會更指出，恩圖曼已有一名 16 歲抗議者死於槍傷。

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