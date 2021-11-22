快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

蘇丹總理將復職 民眾劇烈抗議反對

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
蘇丹民眾對於蘇丹總理哈姆杜克在軍方協議下復職感到不滿。示意圖。（網路截圖）
蘇丹民眾對於蘇丹總理哈姆杜克在軍方協議下復職感到不滿。示意圖。（網路截圖）

蘇丹民主政府總理哈姆杜克復職，西方國家、聯合國都表歡迎，但當地民眾憤而上街、強調「不該接受軍方的任何協議」，痛批在軍方協議下復職的哈姆杜克是「革命的背叛者」，當地已有抗議者因軍政府開槍鎮壓而死亡。

仍受限軍事監督

非洲國家蘇丹在上月發生軍事政變後，臨時成立的哈姆杜克民主政府遭到解散，總理哈姆杜克遭軟禁、多位相關人士淪為政治犯，而後民眾持續上街進行示威抗議，軍政府則多次開槍、導致平民身亡。美聯社報導指出，軍政府則在 21 日與哈姆杜克簽署協議，將恢復其職務，並釋放 10 月 25 日政變以來逮捕的政府官員與政界人士。

然而，雖該國軍政府領導人、將軍柏罕曾在電視轉播聲明中表示，哈姆杜克將領導一個「獨立的技術官僚內閣」直到可以舉行選舉為止，但目前尚不清楚柏罕所稱的技術官僚政府將擁有多少權力，且該內閣勢必仍受限於軍事監督之下。

民眾持續上街抗議

路透社則指出，美國、英國、挪威、歐盟、加拿大和瑞士對哈姆杜克的複職表示歡迎，並在一份聯合聲明中敦促軍政府釋放其他政治犯，聯合國也對該協議表示歡迎。

然而，大批民眾在得知該一協議後持續上街抗爭，強調「拒絕接受任何涉及軍隊的協議」，原本被視為抗疫英雄的哈姆杜克在接受協議後，也引爆了民眾的怒火，抗議者更痛批，他是「革命的背叛者」，並強調哈姆杜克已讓抗議者失望。

有目擊者指出，當地安全部隊使用槍枝與催淚瓦斯試圖驅散抗議民眾。蘇丹醫生中央委員會更指出，恩圖曼已有一名 16 歲抗議者死於槍傷。

【更多精采內容，詳見

蘇丹 技術官僚 內閣

延伸閱讀

影／休旅車衝撞威斯康辛州節日遊行隊伍邊開槍 多人受傷

軍事政變出現轉圜 蘇丹總理傳將復職

蘇丹政變情勢堪憂 聯合國警告和平解決時間不多

蘇丹反政變示威增至11死 拜登促恢復文人統治

相關新聞

立陶宛為何力抗北京、歡迎台設代表處？被蘇聯佔領50多年「太了解何謂被壓迫」

中國外交部21日發表聲明，由於波羅的海小國立陶宛讓我國設立全球第一個「台灣代表處」，而非「台北代表處」，形同台灣及立陶宛雙邊關係實質提升，中方決定將兩國外交關係從大使級降為代辦級，並表達強烈不滿及抗議。

彭博：美情報揭露俄國擬出兵烏克蘭 正在邊境集結軍隊

消息人士透露，美國已分享地圖在內的情報給歐洲盟友，情報顯示，俄國軍隊和砲兵正在集結，準備從多個地點快速、大規模進軍烏克蘭...

蘇丹總理將復職 民眾劇烈抗議反對

蘇丹民主政府總理哈姆杜克復職，西方國家、聯合國都表歡迎，但當地民眾憤而上街、強調「不該接受軍方的任何協議」，痛批在軍方協議下復職的哈姆杜克是「革命的背叛者」，當地已有抗議者因軍政府開槍鎮壓而死亡。

全球民主現況報告 美國首度列入倒退名單

智庫「國際民主及選舉協助研究所」今天表示，有更多國家走向專制主義，受威脅的已開發民主國家數量之多亦前所未見，美國更首度名...

日首相與歐盟高官下周會晤 台海議題成討論重點

日本共同社22日報導，一位日本政府消息人士表示，日本首相岸田文雄和歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 計劃於11月29日在日本會面，討論在中國日益強硬的情況下

加拿大暴雨釀世紀洪患 除大氣河流 還有兩禍首

豪雨近日襲擊太平洋西北部的加拿大和美國華盛頓州西部，造成加國卑詩省至少一死，該省和美國華盛頓州有多人失蹤，數千人撤離家園。卑詩省15日的豪雨，24小時內降下該省一個月雨量，省長稱這是500年一遇的洪水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。