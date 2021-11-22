高端疫苗取得澳洲TGA許可！將可進一步申請緊急授權

根據澳洲藥品管理局（Therapeutic Goods Administration）的最新聲明，高端疫苗已經取得澳洲臨時許可「Provisional Determination」，可以進一步申請新冠疫苗「緊急授權」（EUA）。

澳洲TGA官網的聲明指出，高端疫苗將被規畫用於主動免疫，以預防18歲以上民眾感染新冠肺炎。若獲得批准，高端疫苗未來接種計畫將很可能採「間隔4週、注射兩劑」。

根據聲明，取得「Provisional Determination」只是第一步，最重要的是等到澳洲TGA批准疫苗安全有效後，高端疫苗的註冊和供應才會正式開始。

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