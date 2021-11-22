Spotify為「她」取消專輯隨機播放功能！官方：我願意

音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能，不過英國歌唱天后愛黛兒（Adele）認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽，而Spotify也採納建議將專輯頁面內的隨機播放移除。

CNN報導，愛黛兒近日發行暌違6年新專輯「30」，主打單曲「Easy on Me」更一舉打破Spotify單日播放次數最多以及英國單周播放次數最多的紀錄，不過傳出愛黛兒希望能讓聽眾感受「創作者排序歌曲的設計用心」，而Spotify官方也做出更動。

愛黛兒21日也在推特上表示「這是我在這多變產業裡的唯一請求！我們製作專輯時花了大把心思和想法在編排歌曲順序，我們的藝術講述了一個故事，而我們的故事應用我們編排的方式被聽見，謝謝你！Spotify！」。

Spotify官方隨後也在推文底下回應「為了妳（愛黛兒），什麼都可以。」

目前Spotify尊榮會員仍可以隨機播放個別歌曲，部分粉絲也在網路上感謝愛黛兒的舉動，並稱「他們永遠不會聽隨機播放的專輯，尤其是第一次」，但也有很大一部分用戶對此舉感到惱火、批評愛黛兒的「要求」。