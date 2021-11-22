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立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

Spotify為「她」取消專輯隨機播放功能！官方：我願意

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能，不過英國歌唱天后愛黛兒認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽，而Spotify也採納建議將專輯頁面內的隨機播放移除。法新社
音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能，不過英國歌唱天后愛黛兒認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽，而Spotify也採納建議將專輯頁面內的隨機播放移除。法新社

音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能，不過英國歌唱天后愛黛兒（Adele）認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽，而Spotify也採納建議將專輯頁面內的隨機播放移除。

CNN報導，愛黛兒近日發行暌違6年新專輯「30」，主打單曲「Easy on Me」更一舉打破Spotify單日播放次數最多以及英國單周播放次數最多的紀錄，不過傳出愛黛兒希望能讓聽眾感受「創作者排序歌曲的設計用心」，而Spotify官方也做出更動。

愛黛兒21日也在推特上表示「這是我在這多變產業裡的唯一請求！我們製作專輯時花了大把心思和想法在編排歌曲順序，我們的藝術講述了一個故事，而我們的故事應用我們編排的方式被聽見，謝謝你！Spotify！」。

Spotify官方隨後也在推文底下回應「為了妳（愛黛兒），什麼都可以。」

目前Spotify尊榮會員仍可以隨機播放個別歌曲，部分粉絲也在網路上感謝愛黛兒的舉動，並稱「他們永遠不會聽隨機播放的專輯，尤其是第一次」，但也有很大一部分用戶對此舉感到惱火、批評愛黛兒的「要求」。

英國

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