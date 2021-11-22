日首相與歐盟高官下周會晤 台海議題成討論重點

(德國之聲中文網) 日本共同社22日報導，一位日本政府消息人士表示，日本首相岸田文雄和歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 計劃於11月29日在日本會面，討論在中國日益強硬的情況下，日本與歐盟在印太地區應建立更緊密的關系。

消息人士說，岸田和米歇爾預計在會談中提到台灣海峽和平與穩定丶民主價值和法治的重要性，以及中國試圖單方面改變東海和南海現狀的問題。日本近期尋求加強與歐盟的合作，以對抗中國日益增長的影響力，而歐盟則一直在加強對印太地區的承諾。

這是歐洲理事會主席米歇爾自2019年12月上任以來首次訪問日本。此前，歐盟9月發布了新的印太戰略，其中包括在中國軍機多次侵入台灣防空識別區的情況下，加強與台灣的關系。

本月初，歐洲議會代表團歷史性地首次訪問台灣時，台灣總統蔡英文與代表團成員舉行了會談。當時，蔡英文表示希望可以建立對抗虛假訊息的民主聯盟，也表示希望台灣能在這方面與歐洲分享經驗，深化彼此的夥伴關系。

該代表團的法國籍議員格魯克斯曼 (Raphael Glucksmann) 則說：「我們來到這裡，有一個非常簡單丶非常明確的訊息，那就是台灣你並不孤單。我們的訪問應被視為重要的第一步。但接下來我們需要一個非常具體的議程，即高級別會議和高級別具體步驟，共同建立一個更強大的歐盟-台灣夥伴關系。」

當時中國外交部在第一時間做出回應，表示中國政府對歐洲議會的個別議員訪問台灣表示強烈不滿和堅決反對。中國外交部發言人汪文斌當時說：「一個中國原則是公認的國際關系准則和國際社會普遍共識，是中歐建交和發展雙邊關系的政治基礎。不同台灣當局開展任何形式的官方往來，是遵守一個中國原則的應有之義。」

而當歐盟理事會主席米歇爾5月與前日本首相菅義偉舉行電話會議時，他們則呼籲台灣海峽兩岸維持和平與穩定。歐盟還承諾在新的戰略下促進與日本和台灣的工業產品，如半導體和信息通信設備的貿易。考慮到中國是一個全球制造中心，雙方還可能討論到加強其芯片等戰略物資供應鏈方面的合作，將此作為其經濟安全政策的一部分。

他們議程中可能的討論議題還包括氣候變化和協調如何讓受到新冠疫情影響的社會和經濟活動復蘇。有鑑於最近日本新冠病毒的案例持續下降，日本首相岸田文雄逐漸開始進行面對面的外交活動，他計劃於24日在日本與越南總理範明正會面。共同社報導，這次的會面旨在深化與越南的合作，以實現「自由和開放的印太地區」，越南在南海議題上也一直與中國有爭端。

立陶宛外長：對促使歐盟針對台灣議題展開辯論感到自豪

與此同時，中國與歐盟國家的關系也持續呈現緊張的狀態。中國外交部11月21日發布聲明宣布，將與立陶宛之間的外交關系降為代辦級，作為對立陶宛允許台灣在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」的回應。此前，台灣方面18日宣布其駐立陶宛代表處正式掛牌運作，自即日起將負責立陶宛全境包含「領事」等業務。

台灣外交部長吳釗燮22日在台灣立法院接受媒體訪問時表示，各界都看見立陶宛正在對抗中國的威權擴張，他說他佩服其道德勇氣，並批評中國降低與立陶宛外交關系的作法為「霸道且蠻橫」。

立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）在香港《南華早報》20日發布的專訪中表示，若歐盟各國願在立陶宛與中國外交關系漸趨緊張之際提供協助，立陶宛將對此表示感謝。

他說：「我認為，你可以說[中國]是一些討論的推動力。我們與合作伙伴的討論始終是，立陶宛正面臨著某些經濟和金融問題，因為我們正接受來自中國的壓力。」

當被問及立陶宛是否希望從歐盟獲得更多的具體支持時，他說「這將是令人贊賞的」。他建議，歐盟的支持可以包括重新安排供應鏈和融資，以減少對中國的依賴，並補充說，立陶宛需要找出任何國家在面臨這種脅迫時可以使用的解套，並給予各國更多的支持，因為立陶宛發現自己所處的情況是，當涉及到印太地區時，他們在外交政策領域的運作空間有限。

蘭斯伯格斯指出：「中國正在重新劃定他們的紅線，這確實縮小了我們能運作的空間。因此，全球志同道合的伙伴之間在經濟領域更好的合作，可以擴大這個運作空間。」

他說，立陶宛允許台灣設立代表處並沒有違反任何該國所簽署的協議，並補充說，他對於立陶宛此舉迫使歐盟開始針對台灣議題展開辯論感到自豪 。蘭斯伯格斯表示：「我很高興我們現在有了這個『辯論』，因為現在是我們進行這個『辯論』的時候了，它需要被關注。」

(共同社丶南華早報)

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