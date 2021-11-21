鹿特丹反封鎖抗議活動演變為暴力事件

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）周五（11月19日）晚上，荷蘭第二大城市鹿特丹聚集了數百人的示威活動演變成暴力事件，騷亂者放火焚燒汽車，並與防暴警察發生沖突。

當地警方表示，他們發射了水炮並鳴槍警告驅散施暴者。到目前為止，至少有7人受傷，20人被逮捕。

警方發言人韋塞爾斯（Patricia Wessels）告訴路透社："我們鳴槍示警，也有直接開槍的情況，因為情況危及生命。"

警方沒有對受傷者的狀況發表意見，但表示也有警察受傷。

據荷蘭NOS廣播公司報道，至少有一輛警車被點燃，還有其他警車遭到損壞。一些警察和消防員被人投擲物體砸傷。

社交媒體上發布的圖片顯示，汽車著火，煙花燃放，街上有雜物和垃圾桶燃燒著，而暴亂者正在向警察投擲石塊和煙花。

當局暫停了該市的公共交通，關閉了主要的火車站，並命令人們回家。

當地政黨安居鹿特丹黨（Leefbaar Rotterdam）在推特上譴責了暴力事件，稱 "我們美麗城市的中心今天晚上變成了一個戰區"。推文寫道："鹿特丹是一個你可以有不同意見的城市，但暴力永遠永遠不是解決之道。"

鹿特丹市長阿布塔萊伯（Ahmed Aboutaleb）說，騷亂是一場 "暴力的狂歡"。他告訴記者，暴力迫使警察 "最後拔出警用武器來保護自己"。

一些組織發起了示威活動，抗議政府計劃在室內公共場所實施出入限制措施。

上周，荷蘭部分地重新實施了封鎖措施，因為每天的感染人數達到了疫情開始以來的最高水平。

去年1月，當荷蘭實行宵禁時，幾個城市發生騷亂，造成了數百萬歐元的損失。

(路透社、美聯社、德新社、法新社)

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