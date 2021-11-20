日本稱中國軍艦駛入領海 向中方表達憂慮

「當副總統是很難搞砸的」，美國前總統小布希的第一文膽提森（Marc Thiessen）在《華盛頓郵報》專欄寫道。事實上，已故總統老布希有句名言；他在副手任內忙著出席許多喪禮，以至於工作內容就是「你死了，我飛過去」（You die, I fly）。

2021-11-20 01:09