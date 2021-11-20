日本稱中國軍艦駛入領海 向中方表達憂慮
日本防衛省11月19日表示，一艘中國軍艦駛過日本南部鹿兒島縣附近的領海，日方已經通過外交渠道向北京表達憂慮。
日本放送協會（NHK）報道，日本官員19日表示，當天晚上8時40分左右，在屋久島以南發現一艘中國軍方調查船，該船正在日本的毗連區內航行，駛向日本領海。
官員指出，中國調查船20日凌晨約1時20分在口永良部島附近較西面的毗連區內航行，因此認為肇事中國船隻駛過日本水域。
這是日本第四次確認並公布中國海軍艦艇進入領海，也是自2017年7月以來第一次。
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文章授權轉載自《香港01》
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