奧地利將成為歐洲首個強制接種疫苗的國家

（德國之聲中文網）奧地利總理沙倫伯格在周五（11月19日）的新聞發布會上宣布在奧地利實行全面封鎖。

從明年2月1日起，奧地利也將強制接種疫苗，成為第一個推出這種措施的歐洲國家。

"我們不希望出現第五波疫情，"奧地利廣播公司（ORF）援引沙倫伯格的話說，"我們也不希望出現第六波、第 七波疫情。"

全面封鎖的內容是什麼？

為了遏制最新的感染率上升，奧地利的九個聯邦州同意從下周一（11月22日）開始實施全國性的限制。各州負責人正在位於奧地利西部的蒂羅爾州與沙倫伯格和衛生部長米克斯坦會面。

奧地利《皇冠報》在新聞發布會之前報道說，這些限制措施將持續10天。路透社報道說，如果有必要，封鎖時間可能長達 20 天。

沙倫伯格說："這是非常痛苦的。"

奧地利人將不能離開他們的住所，除非是為了工作、購買食品和藥物等必需品以及鍛煉。學校不會關閉，但父母應該盡可能讓孩子呆在家裡。

此前，奧地利曾推出僅適用於未接種疫苗者的限制措施，但似乎沒有達到預期效果。

奧地利的疫情如何？

奧地利是一個擁有899萬人口的國家，目前正經歷著第四波疫情。根據目前的數據，每10萬居民中7天新增感染率約為1000。

奧地利約有三分之二的人口完全接種了疫苗，這是西歐國家中最低的比例之一。本周早些時候，針對未接種疫苗者實施的初步封鎖生效。

與此同時，奧地利成為歐盟第一個開始為5至11歲的兒童接種疫苗的國家。

沙倫伯格周五將責任完全歸咎於未接種疫苗的人，稱他們應對 "衛生系統遭到攻擊 "負責，並稱疫苗是擺脫新冠疫情的"逃生票"。

(德新社、路透社)

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