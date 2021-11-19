邊界爭端：中印籌備新一輪軍長級會談 確認5大衝突地點

據中國外交部官網周五（11月19日）發布的消息，18日，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同印度外交部東亞司輔秘史耐恩以視頻方式共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第23次會議。兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

新聞稿稱，雙方同意鞏固既有脫離接觸成果，嚴格遵守雙方簽署的協議協定和達成的有關共識，避免現地局勢出現反復。此外雙方同意保持外交和軍事渠道對話溝通，積極籌備第14輪軍長級會談，為解決中印邊界西段剩餘問題作出努力。

印度外交部的發布的消息稱，雙方在周四的會談上就應盡快舉行下一輪軍隊指揮官會談達成了一致。會談的目標將是，實現西部邊界實際控制線兩側所有衝突熱點的完全軍事脫離。

印度與中國之間軍事指揮官層面的邊界談判，自去年6月中旬中印軍人在加勒萬谷爆發衝突以來已進行了13輪。根據官方數字，在去年6月的衝突中，印方有20名士兵喪生，中方也有多人死亡。

在前幾輪軍事會議中，中印雙方確認5大衝突地點，並同意在班公湖南北岸和戈格拉兩處解除對峙。但有關其他衝突點的談判，卻在10月10日舉行的第13輪軍事會議中陷入僵局。

中國官媒當時引述解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華指出，「印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。

據印度媒體報導，印方希望雙方部隊各自退回去年6月衝突前的駐扎地點，但遭中方拒絕。

在兩國軍隊指揮官舉行會談的同時，雙方又多次在邊界增兵，部署武器。

印度外交部稱，本周兩國文職官員的會談，就邊境地區局勢進行了「坦率且深入的」討論，同時審視了雙方於10月10日舉行的第13輪軍長級會談後的局勢發展。

中國外交部發言人趙立堅則在記者會上說，雙方承諾繼續努力推動邊境局勢進一步緩和，爭取盡快從應急處置向常態化管控轉變。

（綜合報導）

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