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韓國軍方稱：9架中俄戰機進入韓國航空識別區

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韓聯社報導稱，本周五（11月19日），中俄兩國總共有9架軍機從東北方飛入韓國航空識別區。韓國聯合參謀本部強調，這些戰機並未侵犯韓國領空。圖／德國之聲中文網
韓聯社報導稱，本周五（11月19日），中俄兩國總共有9架軍機從東北方飛入韓國航空識別區。韓國聯合參謀本部強調，這些戰機並未侵犯韓國領空。圖／德國之聲中文網

韓聯社報導稱，本周五（11月19日），中俄兩國總共有9架軍機從東北方飛入韓國航空識別區。韓國聯合參謀本部強調，這些戰機並未侵犯韓國領空。

韓國聯合參謀本部稱，在中俄軍機飛入韓國防空識別區前，韓國空軍已出動戰鬥機和空中加油機，採取應對突發情況的正常戰術措施。

韓國聯合參謀本部稱，中國軍方在回應時表示這些軍機在進行訓練。

聯合參謀本部在一份聲明中指出，韓國軍方判斷中國和俄羅斯在舉行聯合軍演，「但還需要做進一步分析」。

路透社報導指出，最近幾年中國和俄羅斯戰機經常會進入韓國航空識別區。去年12月22日，就曾有4架中國軍機和15架俄羅斯軍機飛入韓國防空識別區。

俄羅斯方面並不承認韓國劃定的航空識別區。北京方面稱，航空識別區不是一國領空，任何國家都可以享有航行自由。

2019年7月，韓國國防部稱，韓國軍方兩次向進入該國領空的一架俄羅斯軍機開火示警，並稱中國軍用飛機也進入了韓國領空。韓國一名國防部官員稱，這是俄羅斯軍用飛機首次侵犯韓國領空。

事發後，青瓦台國家安保室室長鄭義溶向俄方提出強烈抗議。韓國外交部也召見俄羅斯駐韓使館臨時代辦。

（路透社、韓聯社）

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