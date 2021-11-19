得到人民瘋狂支持！杜特蒂稱菲律賓一位總統候選人吸毒

菲律賓總統杜特蒂18日在一場電視演說宣布，明年總統選舉的一位候選人吸食毒品古柯鹼。

路透報導，基於菲律賓憲法規定總統一任6年，76歲的杜特蒂沒有資格競選連任，數十名人士已登記參加明年的總統選舉，杜特蒂赴東民都洛（Oriental Mindoro）省發表演說時指出，「我們有一位候選人吸食古柯鹼」。

杜特蒂既沒有說出這位候選人的姓名，也沒有提供支持此一指控的證據，但稱此人是「一名非常軟弱的領袖」，「這就是為什麼我想知道，『這個人做過什麼？他為菲律賓做出什麼貢獻？為什麼菲律賓人瘋狂支持…我只是問問」。

報導引述官方逐字稿指杜特蒂稱這一位「非常軟弱的領袖」可能輕鬆勝選，「如果這是菲律賓人想到的，請便。我不是耍陰謀的，由你們來決定，找出是誰」。

據菲律賓每日問詢者報（Inquirer）指出，杜特蒂沒有給出姓名，卻暗示此人來自一個知名且富裕的家族，其姓氏意為「強大」（Strong），且以大家長（Patriarch）廣為人知。

代理總統發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）則在19日的記者會表示，是否點名此一被控吸食古柯鹼的總統候選人，就取決於杜特蒂自己的「智慧與合理判斷」。小馬可仕陣營的發言人則表示，他們不覺得自家的候選人是杜特蒂指控影射的對象。