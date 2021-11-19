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【專家之眼】制裁報復：歐洲「人造」的新難民危機

聯合報 / 湯紹成/政大國關中心兼任教授
難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球。法新社
難民從白俄羅斯逃往歐洲，但沒人想收、形同人球。法新社

最近歐洲地區確實不平靜，白俄羅斯與波蘭之間爆發難民危機，而俄羅斯還陳兵烏克蘭邊界，情勢危急，這兩條新聞都已上了許多國際重要媒體的頭條，歐盟內部更因波蘭與匈牙利的挑戰而陷入困境。

白俄羅斯總統盧卡申科已執政26年，一人獨裁且極力打壓內部異議份子，以至於這些人都受到旁邊的波蘭等國收容而惱羞成怒。去年白俄大選，盧卡申科以80%的懸殊比率當選，但因民調的支持度只有不到30%，因而引起內部的激烈抗爭與政府的血腥鎮壓，歐盟國家也一概不接受選舉結果，事後還對於白俄進行制裁，更惡化了雙邊的關係。

因此，白俄政府展開反制，還到土耳其等國以包裹旅遊的方式招攬當地難民，並聲稱該國與波蘭的邊界開放，可以直接進入歐盟國家尋求政治庇護。以至於目前已有四千多難民來到白俄後出關離境，但是波蘭方面強力阻止入境，而難民又無法再回白俄，那將成為非法移民，使得難民只能卡在白波兩國邊界，陷入進退兩難的困境。

因當地氣溫已近零度，難民孤立無援，形成嚴重的人道危機。而這些難民都聲稱要到德國，現正等待歐盟與德方的回應。但歐方強烈譴責白俄蓄意製造的人道危機，聲稱要加強制裁的力道，而盧卡申科也以切斷到西歐的天然氣供應為要脅，歐白關係降到冰點。

此外，俄國和白俄還在波白邊境附近舉行聯合軍演，更惡化兩國與西方國家的關係。而歐盟內部對於難民問題意見不一，德國已收容兩百餘萬，但匈牙利等國卻一概拒收，白俄這種投羊鬥虎的策略，也將會造成歐盟內部的進一步撕裂。

此外，最近俄羅斯在烏克蘭邊境附近駐軍近10萬，甚有引發衝突的跡象。因俄方不滿烏國政府與西方的聯繫，並聲明若北約在烏克蘭領土上擴張軍事設施，都代表著莫斯科的紅線。

這主要是因為俄烏兩國文化接近與領土糾紛，導致雙方關係複雜敏感。在2014年俄國併吞克里米亞之後，西方國家開始制裁俄羅斯，而美國有意支持烏克蘭，甚至邀約加入北約，因而形成俄國與西方國家之間的對抗。

不僅如此，近來波蘭與匈牙利這兩個右翼的政府，因性別平權問題僵持不下，正在顛覆歐盟的民主原則，並強化了歐洲各地的民粹主義。這主要就涉及歐盟及其會員國各自的司法獨立問題，從而威脅到歐盟的根基。

目前歐盟以罰款與扣款作為回應，但布達佩斯和華沙則訴諸法律行動。為此，歐洲議會認為歐盟委員會執行不力，也造成歐盟內部的紛爭。若無法讓所有成員國政府尊重歐盟法律，那歐盟將瀕臨瓦解。

但匈牙利和波蘭是由右翼民粹政黨執政，他們反抗布魯塞爾往往會更獲得民眾的支持，目前的僵局難解。現在又因歐盟支持波蘭禁止來自白俄的難民，強化了波蘭的自主權利，因而部份轉移了波歐之間的對立狀態，因此波方實不願見此人道危機立即化解。

此外，月前16個歐盟成員國的右翼政黨，簽署了反對進一步歐洲統合的宣言，其中包括波蘭和匈牙利的執政黨，以及法國的民族陣線等。此舉將在歐洲議會中建立第三大勢力，正準備全面對抗自由派。

上述前兩項歐洲的危機，主要就是因為西方國家與俄羅斯之間關係的惡化所致。在2020年白俄選後的抗議得以平息，很大程度上要歸功於莫斯科的支持，當前的難民危機背後自然也有俄國的角色。同時，俄白兩國聯盟的談判已接近完成，雙方關係將趨於緊密，這對於東歐的地緣政治會產生多大的影響，還值得繼續關注。

而歐盟內部的危機是否得以順利解決，也可能只有等待波匈兩國政府分別在明年與後年的選舉下台以後，再重新出發。在此情況下，歐洲抗中的力道是否變化，這當然也會影響到台灣的安危。

歐盟 波蘭 難民

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