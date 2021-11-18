東歐移民湧邊境 歐盟邊援助邊譴責

大量來自移民被白俄羅斯鼓勵違法穿越歐盟邊境，遭波蘭、拉脫維亞、立陶宛等國都築起高牆、建立水砲系統，阻攔移民，導致大量移民只得滯留邊境，外界擔憂危及移民的人道權益，歐盟因此宣布，將提供食物與相關物資、進行人道協助，並譴責白俄誘導移民、罔顧其生命安危的行徑。

移民面臨人道危機

針對白俄羅斯誘導移民前往白俄、接著違法穿越拉脫維亞、立陶宛和波蘭邊境的騷擾舉動，三國分別建立圍牆等阻攔設施，避免大量移民過境、引發國安疑慮，但也因此導致大量移民長期滯留於邊境。

NPR更指出，波蘭邊防警衛已持續對移民投擲石塊、使用水砲兩天，雖邊境的局勢略趨緩和，但波蘭和白俄羅斯邊防人員都指出，目前大約有2,000名移民仍滯留在邊境圍欄旁，未來隨著時節入冬，移民在被禁止進入波蘭或返回白俄羅斯的情況下，可能出現死亡潮，自夏季至今已有8人身故。

歐盟提供70億援助

因此，歐盟於17日宣布將對邊境移民提供人道協助。路透社報導，德國總理梅克爾與白俄羅斯總理盧卡申科為此進行了三天內、第二次通電話，並明確表明歐洲，迫切需要解決因白俄羅斯造成的人為邊界危機。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩進一步宣布，歐盟將對東歐邊境的移民提供高達70億歐元的人道援助，同時強調，東歐目前的局面應該由罪魁禍首盧卡申科來阻止，「我們準備提供更多的援助，但白俄羅斯政權必須停止誘導移民、並因此將他們的生命置於危險之中。」

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