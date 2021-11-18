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布吉納法索暴力升溫 民眾迫總統辭職

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「政府應該拿出魄力掃蕩叛軍，而不是讓更多人死於戰亂！」布吉納法索近日在北部傳出恐攻，死亡人數從16日的32人驟升到17日統計至少53人。民眾因此上街抗議，要求總統卡波雷為掃蕩ISIS殘部不力下台。布吉納法索長年受到軍閥、聖戰組織侵擾，隨著ISIS在中東被剿滅而轉移到北非，恐攻的情況更加嚴重。

近年來最大恐攻

根據《半島電視台》報導，布吉納法索民眾17日上街抗議總統卡波雷無力處理境內ISIS叛軍的恐攻威脅，在首都瓦加杜古、為近日恐攻哀悼的紀念會上，呼籲卡波雷下台。

《美國之音》提到，此次由ISIS殘部發起的恐攻，原本統計造成32人死亡，但17日統計則發現至少有53人死亡，150人的國家憲兵部隊，目前只找到47人生還，部隊的2位指揮官也不見蹤影。

這次恐攻是布吉納法索從6年起，被蓋達組織、軍閥與ISIS殘部等勢力割據後，最嚴重的恐攻之一；恐攻前還傳出當地部隊糧食匱乏，只能在附近濫殺動物以獲得糧食。面對民怨，卡波雷表示可以理解民眾對於政府的憤怒，他答應會改善部隊的食物供應問題，讓軍隊能夠更有勇氣與決心面對恐怖主義。

西非長年戰亂難解

布吉納法索長年來都在戰火中渡過，已造成至少100萬人無家可歸。政府長期以來都拿境內的軍閥、蓋達組織沒轍，而伊斯蘭國ISIS在2019年被西方與伊拉克、庫德族剿滅後，化整為零到北非、西非薩赫爾地區發展，更惡化了當地治安。ISIS發動許多傷害軍隊與平民的恐攻，讓當地民眾苦不堪言。

西非許多國家如獅子山、尼日、查德、馬利等國至今仍有許多基地組織活躍，法國作為過去的殖民母國，多次試圖協助各國剿滅基地組織，但因分布太廣、難以清剿，反恐行動一直都沒有很成功。

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恐攻 ISIS 布吉納法索

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