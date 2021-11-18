智能不足犯罪一樣判死？新加坡運毒案引全球爭議

嚴刑峻法一定對？！10日，新加坡原定處決一名馬來西亞籍男子達馬林甘，因販毒而被判處死刑，不料引發人權團體以「處死的人智能不足違憲」為由，不斷奔走請願。此案不僅引發全球國際關注，維珍集團創辦人理查‧布蘭森（Richard Branson）也呼籲新加坡政府特赦達馬林甘。

2009年，馬來西亞籍男子達馬林甘（Nagaenthran K. Dharmalingam）在大腿內側藏有43克的海洛因，企圖進入新加坡，並遭到逮捕。根據當地法律，若販運超過15公克海洛因就會判處死刑。最終，他被判處死刑，預計在10日執行。

但目前因達馬林甘確診新冠肺炎，而暫緩執行。法官潘文龍（Andrew Phang Boon Leong）對新加坡《亞洲新聞》表示，「這發展相當出乎意料，」並提到目前無論如何都無法執行死刑，審訊將再延期。

智商僅有69，是否該處以死刑？成為大眾輿論焦點

然而，會在國際中引發極大爭議的就是達馬林甘被捕時，聲稱自己是被毒販脅迫，若不服從對方將會殺死女友的情況下運毒。且根據《透視大馬》（The Malaysian Insight）報導指出，在審判期間達馬林甘的智商只有69，這低於一般人的智商水準85-115。

除此之外，他還患有輕度注意力不足過動症（ADHD），語言流暢性、設定轉換、抽象推理等功能的缺陷，是邊緣智力（Borderline Intellectual Functioning）患者。

人權活動人士、達馬林甘的律師拉維（M. Ravi）就表示，達馬林甘的智商只有69，是被認定有智能障礙的程度。而且，他還罹患其他障礙，這已影響到他做決定及衝動控制。

即便如此，在2015年達馬林甘提出無期徒刑的重審申請，但新加坡法院認為在他運毒的當下，清楚了解自身的行為，並未失去判斷力。因此，依舊維持原先死刑判決，且多次上訴皆失敗。

國際人權組織多方聲援特赦達馬林甘

弔詭的是，新加坡在2012年三讀通過濫用毒品法（Misuse of Drugs Act）修正案，也就是運毒的人不再是唯一死刑，針對運毒者不涉及其他犯罪行為，並且願意和政府合作，或是精神有問題，法院可斟酌判處無期徒刑。

且目前在新加坡已有兩位運毒死囚逃過死刑，分別是蘇峇士卡蘭和楊偉光。2007年，馬來西亞青年楊偉光因在新加坡運毒被判處死刑，最終受惠於濫用毒品法修正案法改判打15鞭及終身監禁。

對此，不論是國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）等人權團體以及歐盟（EU），皆表示該項處決卑劣且殘酷，並呼籲新加坡予以減刑。

「我們極為擔憂，若上訴遭到駁回，達馬林甘仍將被處決。」聯合國專家小組在一份聲明中表示，並呼籲處以減刑。身為反死刑人士的英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）也一同加入呼籲。

馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導指出，馬國首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）致函新加坡總理李顯龍請求從輕量刑。而馬來西亞外交部、新加坡反對黨等團體也都積極向新加坡政府請求特赦。民間也發起一項為納加德蘭減刑的請願書目前已超過7萬人支持，未來新加坡政府會否迫於壓力，改變判決量刑，仍值得關注。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）