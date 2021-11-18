彭帥消失後發信稱「一切安好」WTA質疑郵件真實性：令人擔憂

中國大陸網球女將彭帥日前自爆被前副總理張高麗性侵後，引起全球關注，隨後她卻音訊全無，日本籍前球后大坂直美也加入聲援彭帥的行列。中國大陸環球電視網（CGTN）今（18）在官方推特貼出一封彭帥寫給WTA（國際女子網球協會）的英文信，推翻先前指控被性侵的微博內文，並稱自己在家休息、一切安好，不過這封信也引起WTA的質疑。

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

中國環球電視網推文表示彭帥已向WTA主席兼CEO史蒂夫西蒙（Steve Simon）發送電子郵件，並附上郵件內容。郵件用英文寫道「大家好，我是彭帥，WTA官網最近發布聲明並未經過我本人同意與核實，其中有關性侵的指控也是不真實的」，並稱「我沒有失蹤也沒有不安全，一直在家中休息，一切都很好」，郵件中還強調「WTA若再發布任何關於我的消息，請與我核實，且要徵得我同意」。

郵件最後則提到「感謝你們的陪伴和關心，如果未來我有機會，希望可以推動中國大陸網球運動，也希望中國大陸網球可以愈來愈好」。

針對該封郵件，WTA CEO史蒂夫西蒙發表聲明「中國大陸官媒發表關於彭帥的聲明，只是讓我對她的安全和下落感到擔憂」，他指出很難相信彭帥真的寫了他們所收到的電子郵件，且她在描述對中國大陸前高級官員的性侵指控時表現出令人難以置信的勇氣。

西蒙認為WTA和外界都需要獨立且可驗證的證據來證明她是安全的，他多次嘗試通過各種方式聯繫彭帥，卻一無所獲。他強調必須允許彭帥可以暢所欲言，不受任何來源的脅迫和恐嚇，她對性侵犯的指控必須得到尊重，以完全透明且沒有審查的方式進行調查，「女性的聲音需要被傾聽和尊重，而不是被審查或命令」。