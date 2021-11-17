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德國官員：柏林須降低對北京的依賴

中央社 / 柏林17日綜合外電報導
德國衛生部長史巴恩。 路透社
德國衛生部長史巴恩。 路透社

德國衛生部長史巴恩今天表示，德國需要針對如何在諸多領域上減少對中國的過度依賴，進行更為公開的討論，他並指出，柏林與歐盟應與他國達成貿易協議，降低對北京的依存度。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使德國經濟更加仰賴中國；史巴恩（Jens Spahn）在南德日報（Sueddeutsche Zeitung）舉辦的經濟研討會說：「我們經歷過，也不得不經歷我們對中國的依賴。」

他表示：「我們如何在2020年代至少稍微減少對中國的依賴，光這一個問題就值得在經濟峰會上拿出來單獨討論。」

史巴恩是德國總理梅克爾保守派政府的成員，他說，德國過於依賴從中國進口的口罩和醫療前驅物，同時也應該加把勁，分散出口市場。

史巴恩表示：「依存度如此高的是件好事嗎？ 我認為答案是否定的。幾年之內無法解決（問題），這是十年挑戰。」

史巴恩並說，德國和歐盟應透過與加拿大等其他國家和地區達成更多貿易協議，來減少對中國的過度依賴。

路透社報導，致力組建德國下一屆執政聯盟的3個政黨，在中國問題上仍存有分歧。

綠黨共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）建議，針對中國進口產品實施更嚴厲的的壁壘，以防止傾銷，並抵制低劣的環境標準和侵犯人權的行徑。

可望出任德國總理、中間偏左社會民主黨（SPD）的蕭茲（Olaf Scholz）則在選舉期間，避免明確談論中國。

然而，蕭茲的左右手曾暗示，與中國有更密切商業關係的這位漢堡（Hamburg）前市長，可能會延續梅克爾的重商主義作法，將商業利益置於道德考量之上。

德國

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