烏干達驚傳炸彈襲擊 伊斯蘭國認帳

烏干達首都於17日傳出自殺炸彈攻擊，造成3人喪命與33人受傷。伊斯蘭國（IS）宣稱，組織成員實施此次襲擊，該組織長期反抗該國總統穆塞韋尼的統治，並引發多起恐怖攻擊案件。地方激進派與世界的極端組織的合作，將對烏干達國家造成嚴重傷害。

自殺炸彈襲首都

《路透社》報導，烏干達首都坎帕拉於17日發生自殺炸彈攻擊，三名摩托車騎士衝撞該市議會與警察總部，並發生爆炸，造成3人喪命與33人受傷。該國近期也發生了多起爆炸事件，如上個月一家酒吧購物發生爆炸意外；一名自殺式炸彈客在公共汽車上引爆了自己，造成數人受傷。

伊斯蘭國認帳

《衛報》報導，警方發言人弗雷德表示，「炸彈威脅依舊潛伏於國家當中，尤其是自殺式襲擊」，並將此些事件歸咎在隸屬於伊斯蘭國的民主同盟軍身上。

而與民主同盟軍身關係密切的伊斯蘭國（IS）也於17日在其 Telegram 頻道宣稱，成員實施了此次首都襲擊事件。《BBC》指出，當地激進派和世界極端組織正在融合，威脅著烏干達的安全。該組織武裝分子透過融入當地居民，並由伊斯蘭國提供戰略上的支持，以恐怖攻擊的形式來宣揚極端主義。

民主同盟軍，長期以來都反對穆塞韋尼的統治。該組織過去因穆塞韋尼的政策而遭到邊緣化，引發反叛組織不滿，而在烏干達村莊和首都發動了致命的恐怖襲擊，其中包括於1998 年鄉村中屠殺 80 名學生。而民主同盟軍已於2019年宣誓效忠於伊斯蘭國。

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